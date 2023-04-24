Важное 24 апреля 2023, 10:46 Кириенко назвал главную цель гибридной войны против России Кириенко: против России сегодня ведется война, чтобы страна перестала существовать РИА «Новости»

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Зарубежные страны развязали против России гибридную войну, главная цель которой — уничтожить государство. О цивилизационном вызове рассказал на открытии просветительского марафона российского общества «Знание. Первые» первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

«Сегодня время вызова для нашей страны. Против России сегодня реально ведется война», — сказал он.

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Кириенко отметил, что горячая точка противостояния находится на Украине. Однако антироссийскую борьбу также ведут в экономике, ведь за всю историю человечества ни на одну страну не накладывали одновременно такого количества санкций.

Информационно-психологическую войну развязали при помощи фейков, задача которых — оторвать россиян от их истории и заставить забыть, за что боролись их предки.

«Брошен цивилизационный вызов. Цель очень понятная, ее перестали скрывать — они хотят, чтобы Россия перестала существовать, по крайней мере перестала существовать как самостоятельная, суверенная, мощная держава», — сказал Сергей Кириенко.

Замруководителя администрации назвал это вызовом для всех. Он призвал каждого внести вклад в победу. Главными героями Сергей Кириенко объявил солдат, которые отправились на передовую ради будущего России.

Федеральный просветительский марафон «Знание. Первые» открылся 24 апреля и завершится 26 апреля. На нем выступят генеральный директор Росатома Алексей Лихачев, врио главы ДНР Денис Пушилин, мэр Москвы Сергей Собянин, художественный руководитель и главный дирижер оркестра «Новая Россия» Юрий Башмет, лейтенант медицинской службы Мария Мирошниченко и другие.