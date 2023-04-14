Подмосковье 14 апреля 2023, 17:41 Жителей Подмосковья пригласили на просветительский марафон «Знание. Первые»

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Просветительский марафон «Знание. Первые» пройдет в Москве с 24 по 26 апреля. Лекторами станут выдающиеся государственные деятели, руководители крупных компаний, ученые, представители сферы культуры, военные корреспонденты, врачи и спортсмены.

Спикеры марафона расскажут молодежи о возможностях самореализации в России. Выступления будут транслировать в прямом эфире на сайте.

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В первый день участники узнают о политическом векторе развития страны, новостях в области экономики, науки и искусства, а также о задачах, которые государство ставит перед молодежью.

Второй день посвятят качествам, которые необходимы молодым людям сегодня, чтобы достичь успеха. Третий день посвятят тенденциям рынка труда.

Генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль рассказал, что лекторы помогут молодым людям осознать свою роль в развитии страны и увидеть возможности в эпоху перемен.

«Участники марафона из первых уст — от успешных лидеров и наставников — узнают об укреплении государственного суверенитета, научно-технических инновациях, прорывах в бизнесе, движущей силе спорта и искусства, узнают об истинных ценностях и победах сильных, целеустремленных людей. Новые знания станут стимулом для молодежи начать действовать уже сегодня — познавать, трудиться и созидать — в унисон с ритмом жизни своей страны», — отметил он.

Среди спикеров марафона — заместители председателя правительства России Александр Новак и Дмитрий Чернышенко, министр финансов Антон Силуанов, глава Минэкономразвития Максим Решетников и другие.

В Центральном Манеже для участников мероприятия откроют кампус марафона со стендами партнеров, лаундж- и фотозонами. За участие в активностях они будут получать фишки, которые позже можно будет обменять на сувениры, а самые активные ребята смогут лично встретиться со спикерами.

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