Знаменитости 16 марта 2024, 01:12 Мастер колоритных ролей. Жизнь и творческий путь Александра Ширвиндта Винокур: говорить о Ширвиндте можно бесконечно, это человек-легенда Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

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Народный артист России Александр Ширвиндт умер 15 марта, за четыре месяца до 90-летнего юбилея. Он с детства грезил театром, которому в итоге посвятил практически всю жизнь, играл в кино, смешил зрителей с телеэкранов, был верным другом, мужем и честным перед собой и другими людьми. Главное о жизни и творчестве Ширвиндта — в материале «360».

Коренной москвич, Александр Ширвиндт, родился 19 июля 1934 года в классической интеллигентной семье. Его мать Раиса Кобыливкер была редактором Московской филармонии, а отец Анатолий Ширвиндт — скрипачом и педагогом.

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Журналистам Ширвиндт рассказывал, что его фамилия немецкая, а у семьи прусские корни. В книге «В промежутках между» народный артист России с юмором вспоминал о попытках родителей приобщить его к музыке.

До шестого класса меня держали в музыкальной школе, а потом весь ее коллектив пришел к папе и со слезами на глазах сказал, что, несмотря на огромную любовь к нему как к педагогу, человеку и отцу, вынужден прогнать меня к… Александр Ширвиндт

По словам Ширвиндта, решающим стал экзамен по сольфеджио. После провала отец сдался, оставив надежды сделать сыну музыкальную карьеру.

О театре мечтал с детства

Учеба в школе давалась непросто, вплоть до того, что Ширвиндта хотели отчислить. Помогла мать: смягчила директора тем, что организовала визиты знаменитых теноров Сергея Лемешева и Ивана Козловского.

Окружение у юного Ширвиндта было творческим: у семьи часто гостили актеры Василий Качалов, Ростислав Плятт, Владимир Яхонтов, Ольга Андровская и Михаил Яншин, приходили Леонид Утесов и Святослав Рихтер. Сам мальчик, хоть и не слишком тянулся к классическим знаниям, играл в самодеятельном театре и уже тогда решил связать судьбу со сценой.

Gennadii Usoev / Russian Look / Global Look Press

В 1956 году Ширвиндт с отличием окончил Театральное училище имени Щукина, был выпускником педагога Веры Львовой. Поступление, вспоминал он в книге «Проходные дворы биографии», далось непросто.

Помню, пришел к ныне покойному Иосифу Моисеевичу Раевскому, замечательному мхатовскому режиссеру. Старая уютная квартира, обставленная настоящей мебелью, и сам он уютный, неизменно пахнущий хорошим коньячком. А я принялся терзать его «Медным всадником». Александр Ширвиндт

В документальном фильме «Александр Ширвиндт. Ирония спасает от всего» его одногруппница Вера Карпова признавалась, что он очаровал всех девушек.

«Прирожденный лидер. <…> А как не влюбиться: высокий, красивый, образованный, все знает, стихи читает», — говорила она.

Уже на следующий год Ширвиндт пришел в Московский театр имени Ленинского комсомола (сейчас — Московский государственный театр «Ленком Марка Захарова»). На его сцене играл до 1968-го, а потом два года посвятил Московскому драматическому театру на Малой Бронной.

Московский академический театр сатиры принял Ширвиндта в 1970 году. С ним артист остался до конца жизни — как актер и режиссер. С 2000 по 2021-й был худруком театра, а с ноября 2021-го стал его президентом.

Lev Sherstennikov / Russian Look / Global Look Press

Многолетняя дружба и крепкий брак

Еще в детстве судьба свела Александра Ширвиндта с Михаилом Державиным — мальчики жили по соседству, а у их родителей были общие друзья. Вместе они прошли долгий путь и создали один из самых известных актерских дуэтов, выступали на сцене Московского академического театра сатиры, вели телепрограммы и снимались в кино.

«Пороки у нас были разные. Например, он никогда в жизни, даже на сцене, не мог профессионально держать сигарету. <…> Единственное, на какую иглу он меня подсадил, — это рыбалка. Он наследственный рыбак — папа его был прекрасен в этом деле», — вспоминал Ширвиндт в беседе с ТАСС.

На церемонии прощания с Державиным он заметил, что 72 года дружбы, полной сотрудничества, помощи и любви, достойны записи в Книге рекордов Гиннесса.

Такими же долгими стали и отношения Ширвиндта с архитектором Наталией Белоусовой. Пара поженилась в 1957 году, спустя семь лет после знакомства. Предложение Ширвиндт делал зимой, подарив возлюбленной цветущую сирень.

В книге «Опережая некролог» артист охарактеризовал годы совместной жизни фразой «юношеская романтика трансформируется в возрастную лирику».

Мы пережили бриллиантовую свадьбу и осторожно надеемся на благодатную (для тех, кто тоже надеется, объясняю: это 70 лет брака). Александр Ширвиндт

У Ширвиндта и Белоусовой в 1958 году родился сын Михаил, который пошел по стопам отца, став актером, продюсером и телеведущим.

«Семья у меня замечательная», — отмечал Александр Ширвиндт, вспоминая в том числе о своих трех внуках и пяти правнуках.

Natalya Loginova / Russian Look / Global Look Press

Александр Ширвиндт в кино и на телеэкранах

В кино Ширвиндт дебютировал в 1956 году. Его первой ролью стал эстрадный певец Вадим Ухов в комедии Семена Деревянского и Рафаила Сусловича «Она вас любит». А настоящую известность принесло сотрудничество с Эльдаром Рязановым.

В его ленте «Ирония судьбы, или С легким паром!» (1975 год) актер предстал в образе Павла, друга Евгения Лукашина, и читал авторский закадровый текст.

У Рязанова Ширвиндт также сыграл в «Стариках-разбойниках», «Вокзале для двоих», «Забытой мелодии для флейты» и других картинах.

«Сниматься у Рязанова хорошо, потому что он говорит: „Вот такая история, надо что-то придумать“. Дальше — сидишь с ним, думаешь, и он идет на все импровизации», — вспоминал он в книге «Проходные дворы биографии».

У Ширвиндта были и другие колоритные, пусть и не слишком большие роли. Зрителю он запомнился в том числе как одноглазый шахматист-любитель в фильме Марка Захарова «Двенадцать стульев», приятель-холостяк из комедии Наума Бирмана «Трое в лодке, не считая собаки», майор Альфред Шато-Жебюс («Небесные ласточки» Леонида Квинихидзе) и ловелас Аркадий в «Самой обаятельной и привлекательной» Геральда Бежанова.

В фильмографии Александра Ширвиндта — почти 80 работ как актера, он режиссировал семь кинолент, в четырех выступил сценаристом и в одной — в качестве артиста дубляжа.

На телевидении вел передачи «Семь нас и джаз», «Терем-теремок», «Театральные встречи» и другие. Вместе с Михаилом Державиным участвовал в «Утренней почте», выступал на концертах, капустниках, был завсегдатаем «Голубых огоньков».

Ширвиндт написал несколько книг, был членом Союза кинематографистов РФ и Российской академии кинематографических искусств «Ника», занимался общественной и благотворительной деятельностью. В 1989 году ему присвоили звание народного артиста РСФСР, награждали орденом Дружбы народов (1994 год), сделали полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».

Gennadii Usoev / Russian Look / Global Look Press

В 2009 году стал лауреатом премии «Хрустальная Турандот» в номинации «За многолетнее доблестное служение театру», а в 2015-м — национальной актерской премии «Фигаро» имени Андрея Миронова. За вклад в развитие российского театра Ширвиндту в 2017 году вручили «Золотую маску», удостоили Международной премии Станиславского «За вклад в развитие российского театра» (2019). А Федерация еврейских общин России отметила его в 2018-м премией «Скрипач на крыше» в почетной номинации «Человек-легенда».

Выдающийся артист, режиссер, человек

О смерти Александра Ширвиндта стало известно вечером 15 марта. По официально не подтвержденным данным, он скончался из-за проблем с сердцем. Еще в 2022 году артисту диагностировали стенокардию, а с 2019-го он носил кардиостимулятор.

Соболезнования семье народного артиста выразил президент России Владимир Путин. О нем тепло говорят все коллеги. Актриса Ольга Будина в беседе с «360» отметила, что Ширвиндт был совершенно уникальным, прекрасным, благородным и мудрым человеком.

«В очередной раз хочется сказать, что ушла эпоха. Фраза банальная, но это действительно так. Ширвиндт — это целая эпоха. Пока очень сложно подобрать слова», — призналась она.

Ekaterina Tsvetkova / Global Look Press / Global Look Press

Человеком-легендой назвал Ширвиндта советский и российский артист и юморист Виктор Винокур, который подчеркнул — говорить о нем можно бесконечно.

Это легенда. Не только выдающийся артист и режиссер, но и выдающийся человек. Его любили родные, близкие и друзья. Виктор Винокур юморист

С Ширвиндтом, рассказал артист, они познакомились в 1980 году, когда драматург и сценарист Аркадий Арканов предложил Винокуру написанный спектакль «Выхожу один».

«Мне повезло, <…> режиссером был Ширвиндт. Мы с Левоном Оганезовым его много лет играли и сдружились с Александром Анатольевичем — до последних дней», — подчеркнул он.

Pravda Komsomolskaya / Russian Look / Global Look Press

Актер Театра сатиры Юрий Горин, знакомый с Ширвиндтом с 1957 года, охарактеризовал друга как всегда доброжелательного, улыбчивого и остроумного мужчину с великолепным чувством юмора. Эту черту отметил и советский и российский актер театра и кино Юрий Васильев.

Когда он участвовал в мероприятиях, все всегда ждали, что скажет Ширвиндт. Потому что его переюморить нельзя было. Никому. Юрий Васильев актер театра и кино

Певец Лев Лещенко назвал Ширвиндта примером правильного и интеллигентного человека, добрейшего, щедрого душой и искреннего.

Сам артист в интервью сайту kp.ru в 2021 году, комментируя слухи о возможном уходе с поста художественного руководителя Театра сатиры, без стеснения говорил о преклонном возрасте и своем ближайшем будущем.

«Я никуда не бегу, но прикидываться молодым не хочется. Я все-таки помню, что когда-то был похож на мужчину. <…> Есть два момента, которые я категорически не могу себе позволить, — дождаться, когда стану вызывать сострадание или усмешку», — подчеркивал Ширвиндт.

Таким честным, прямым и безупречно талантливым его и запомнят.