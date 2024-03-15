Эксклюзив 15 марта 2024, 21:38 «Переюморить невозможно». Актер Васильев рассказал об уникальном даре Ширвиндта Актер Васильев: Ширвиндт обладал удивительным чувством юмора и иронии РИА «Новости»

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Народный артист России Александр Ширвиндт обладал уникальным даром — исключительным чувством юмора и иронией. Таким в беседе с «360» его вспомнил советский и российский актер театра и кино Юрий Васильев.

«Я в шоке. В последнее время я все пытался до него дозвониться, он обычно всегда отвечал на звонки. А здесь он уже месяц, наверно, не перезванивает», — отметил артист.

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Как заявил Васильев, ему говорили, что Ширвиндт вышел из больницы. Но сегодня актер узнал, что народный артист скончался в медицинском учреждении. Васильев признался, что его шокировала эта новость. Он назвал Ширвиндта выдающейся личностью и очень добрым человеком. По его мнению, он был не только отличным актером, но и режиссером.

«Он был человеком, обладающим удивительным чувством юмора, иронии. Когда он участвовал в мероприятиях, все всегда ждали, что скажет Ширвиндт. Потому что его переюморить нельзя было. Никому. Его удивительная реакция. Он моментально отвечал на юмор и сходу отвечал. Удивительный дар», — подчеркнул Васильев.

Он надеялся, что вместе с народным артистом Театр сатиры отметит в октябре 100-летний юбилей. Васильев добавил, что лично для него Ширвиндт очень многое сделал.

Заслуженная артистка Росиии, Ольга Кузина рассказала «360», что совсем недавно стала служить в Театре сатиры. Она не успела поближе познакомиться с Ширвиндтом, но надеялась, что успеет посотрудничать с ним.

«Я так надеялась, что мы посотрудничаем. У нас такой проект задумывался, в котором и он должен был принимать участие, и я. Я надеялась, что это произойдет. Но, к сожалению…» — добавила Кузина.

О смерти Ширвиндт стало известно 15 марта. Летом 2024 года ему должно было исполниться 90 лет. Александр Ширвиндт скончался в больнице. Причина смерти пока неизвестна.

Певец Лев Лещенко назвал Ширвиндта яркой личностью с безмерной душой. Актер Театра сатиры Юрий Горин указал, что народный артист России был человеком со сверхъестественным остроумием.

Российский лидер Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким Ширвиндта.