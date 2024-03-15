Эксклюзив 15 марта 2024, 20:37 «Пример правильного человека». Лев Лещенко — о Ширвиндте Лев Лещенко рассказал о последнем подарке от Александра Ширвиндта РИА «Новости»

Читать 360tv в

Народный артист России Александр Ширвиндт был яркой личностью с безмерной душой. Об этом «360» заявил певец Лев Лещенко.

«Мы мало с ним общались, но гипотетически он присутствовал в моей жизни как одна из самых ярких личностей. Его харизма, любовь к своему творчеству, театру и людям... Был добрейшим человеком с безмерной душевной щедростью, искренний и юморной. Александр Ширвиндт — пример правильного и интеллигентного человека», — сказал он

Реклама

Лещенко также отметил, что у него на столе хранится последняя книга Ширвиндта, которую тот подписал в шутливой форме.

Народный артист России Александр Ширвиндт умер в больнице. Ему было 89 лет. Причина смерти не называлась.