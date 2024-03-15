Важное 15 марта 2024, 20:04 Умер Александр Ширвиндт Народный артист России Александр Ширвиндт умер в 89 лет РИА «Новости»

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Народный артист России Александр Ширвиндт скончался в больнице. О смерти президента Театра сатиры ТАСС сообщил актер Сергей Газаров.

«Мне позвонил Миша, сын Александра Анатольевича, он умер в больнице полчаса назад», — сказал он.

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Александр Ширвиндт руководил Московским театром сатиры с 2000 года, 30 лет служил в нем как актер. В 2021 году артист покинул этот пост, отметив, что в дальнейшем продолжит сотрудничество с театром и появится на сцене.

Александр Ширвиндт родился в Москве в 1934 году. В 1956-м окончил Театральное училище имени Б. В. Щукина, после этого его взяли в труппу Театра-студии киноактера.

Спустя 14 лет Ширвиндт пришел работать в Московский академический театр сатиры, в 2000 году его назначили художественным руководителем.