15 марта 2024, 20:45
Ширвиндта назвали уникальным человеком со сверхъестественным остроумием
Актер Горин: Ширвиндт обладал сверхъестественным остроумием
Народный артист России Александр Ширвиндт — уникальный человек со сверхъестественным остроумием. Об этом «360» рассказал актер Театра сатиры Юрий Горин.
Он отметил, что знаком с Ширвиндтом с 1959 года. У Горина с президентом Театра сатиры были дружеские отношения. Артисты часто общались.
Реклама
«Он уникальный человек! Никогда никто не видел его суетящимся, спешащим, злым. Он всегда был доброжелателен. Всегда улыбчив, любезен и остроумен. У него остроумие было сверхъестественным», — отметил Горин.
По его словам, на любую тему Ширвиндт шутил так, как никто не мог. Горин назвал своего коллегу потрясающим артистом с великолепным юмором. Актер признался, что смерть Ширвиндта для него стала личной утратой.
Исполнитель роли Павлика в легендарном фильме «Ирония судьбы, или с легким паром!» умер на 90-м году жизни. О его смерти стало известно вечером 15 марта. Александр Ширвиндт скончался в больнице. Что послужило причиной смерти, пока неизвестно.
Певец Лев Лещенко назвал артиста яркой личностью. По словам исполнителя, Ширвиндт обладал безмерной душой».
Больницы
Фильмы
Театры
Актеры
Реклама
Реклама