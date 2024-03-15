Знаменитости 15 марта 2024, 22:00 Названа причина смерти Александра Ширвиндта Mash: Александр Ширвиндт скончался из-за проблем с сердцем РИА «Новости»

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Смерть народного артиста России Александра Ширвиндта наступила из-за проблем с сердцем. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным канала, в 2022 году у артиста диагностировали стенокардию. Это произошло, когда врачи приехали к задыхавшемуся режиссеру домой. Также с 2019 года Ширвиндт носил кардиостимулятор.

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В 2020 году Александр Ширвиндт переболел коронавирусом, на фоне которого у него развилась пневмония. После этого Александр Анатольевич оставил пост художественного руководителя Театра Сатиры.

Александр Ширвиндт скончался в больнице на 90-м году жизни. Официальная причина смерти не называлась.

Певец Лев Лещенко назвал его яркой личностью. По словам исполнителя, Ширвиндт обладал «безмерной душевной щедростью».