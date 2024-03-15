Важное 15 марта 2024, 20:57 Путин выразил соболезнования родным Ширвиндта Песков: Путин соболезнует семье Ширвиндта, направит его родным телеграмму РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким народного артиста Александра Ширвиндта. Как сообщило РИА «Новости», об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Путин глубоко соболезнует в связи с кончиной Ширвиндта», — сказал он.

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Глава государства, добавил Песков, направит телеграмму с соболезнованиями семье Ширвиндта.

Александр Ширвиндт скончался 15 марта, ему было 89 лет. В Театре сатиры отмечали, что о дате и месте прощания с артистом сообщат позже.

Актер Театра сатиры Юрий Горин отметил, что Ширвиндт был человеком со сверхъестественным остроумием. Его никогда не видели злым или куда-то спешившим. Собеседник «360» назвал смерть артиста личной трагедией.