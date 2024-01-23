Знаменитости 23 января 2024, 17:04 «Будет мыть полы по расписанию». Что ждет «королеву марафонов желаний» в СИЗО Судебный юрист Комсолев: СК переключится на мужа Блиновской, пока она в СИЗО Телеканал «360»

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Блогера и тренера по личностному росту Елену Блиновскую отправили в следственный изолятор. Автор «Марафона желаний» несколько месяцев находилась под домашним арестом, во время которого совершила грубое нарушение. Теперь уголовное дело пополнили новые обвинения, а срок заключения растет так же быстро, как неуплаченные налоги «предпринимательницы».

Блиновскую отправили в изолятор

Следственный комитет обратился в суд с просьбой отправить российского блогера и автора «Марафона желаний» Елену Блиновскую в СИЗО из-за постоянных нарушений правил домашнего ареста.

В начале января СК уже просил продлить Блиновской домашний арест из опасений, что она может сбежать или уничтожить улики по своему делу. В результате запрос федерального органа удовлетворили: «королеву марафонов» взяли под стражу сразу после того, как суд огласил решение.

Елена Блиновская в зале Замоскворецкого районного суда. Фото: официальный Telegram-канал Прокуратуры Москвы / Telegram

Блогера обвинили в организации вечеринки 23 декабря, в которой участвовали более 15 человек, в частности ее приближенная подруга Виктория, проходящая свидетелем по делу. Общение с фигурантами — нарушение запретов при домашнем аресте, из-за чего Блиновской грозило бы СИЗО, и она должна была знать об этом.

Более того, «марафонщица» не упустила возможности заработать во время своего мероприятия. По информации журнала Super, там были платные развлечения для гостей.

Адвокат Блиновской Наталия Сальникова заявила, что не ожидала такого поворота событий. В зал суда обвиняемая приехала без вещей, из-за чего Сальниковой пришлось срочно решать вопрос с их доставкой. О том, что гостья вечеринки на самом деле была свидетелем по делу, адвокат и Блиновская якобы узнали лишь после мероприятия.

В результате суд решил перевести «королеву марафонов» в СИЗО на три месяца — до 26 апреля. Сальникова подтвердила «360»: блогера отправили в изолятор № 6 в Печатниках.

Женский СИЗО «Печатники» / РИА «Новости»

По мнению адвоката, оснований для такой суровой меры не было. Она обратила внимание, что Блиновская формально нарушила правила, встретившись с подругой Викторией. Никто даже не знал, что она свидетель, утверждает правозащитник.

«У свидетелей нет обязанности уведомлять о том, что они свидетели. Ну представьте себе, сколько людей свидетелей по уголовным делам. Они друг другу говорят: „Слушай, а ты свидетель?“ <…> Знаете, у меня прямо появилось желание какому-нибудь Павлу Воле отправить для очередной юморески», — возмутилась Сальникова.

Блиновская на заседании Пресненского суда Москвы, апрель 2024. Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press

Новые обвинения по делу Блиновской

Помимо судебных разбирательств по огромным задолженностям налоговой, Блиновской предъявили обвинения по новым преступным эпизодам — неправомерный оборот средств, совершенный преступной группой.

По данным Telegram-канала Shot, следствие установило, что блогер получила электронные ключи нескольких юридических лиц, с помощью которых переводила деньги с их счетов, а потом тратила на себя. Правда, вину «королева марафонов» не признала.

Блиновская и ее адвокат в Пресненском суде Москвы, где рассматривается ходатайство следствия о продлении ей срока домашнего ареста по делу об уклонении от уплаты налогов и легализации средств / РИА «Новости»

Адвокат Блиновской в комментарии для «360» назвала новые обвинения против клиентки абсурдом. По ее мнению, следователи по каким-то причинам специально добавляют новые эпизоды, чтобы увеличить срок заключения.

«Следствие, наверное, считает, что в этом есть какой-то смысл. Честно говоря, я считаю это абсурдным. <…> По-моему, уже как бы перебор совсем», — подчеркнула Сальникова.

Судья в отставке, правозащитник и судебный юрист Владимир Комсолев напомнил: изначально Блиновскую судили за неуплату налогов «в особо крупном размере» — 918 миллионов рублей. Затем набежавшие пени и штрафы увеличили долг почти до 1,5 миллиарда рублей.

Задолженность Елены Блиновской выросла более чем на девять миллионов рублей за последние три недели — с 1,409 до 1,418 миллиарда. Сумма продолжает расти: ежедневно к долгу прибавляется 500 тысяч пеней.

«Государство рассматривает Блиновскую как экономическую преступницу. Заключили под домашний арест с браслетом на ноге в ее комфортном доме, и ее это не устроило — организовала вечеринку и грубо нарушила правила. <…> Теперь Блиновская будет в порядке дежурства убирать камеры в СИЗО, ходить на ежедневные прогулки и ходить в часовню на территории помолиться», — рассказал эксперт «360».

Блиновская сможет звонить родственникам и общаться не более 15 минут, а также встречаться с адвокатом, уточнил судебный юрист.

Фото: Dmitry Chasovitin / Global Look Press

По мнению общественного деятеля Андрея Ковалева, таких, как Блиновская, в изоляторах не любят. Он допустил, что блогера переведут в общую камеру и представят как «обычную мошенницу».

«Блиновская — это дешевые понты и выпендреж. Там ее в чувство быстро приведут: будет мыть полы по расписанию», — заявил он «360».

Юрист Олег Колотушкин согласился с экспертом: вряд ли Блиновской предоставят отдельную камеру, поскольку такой функции в процедуре содержания арестанток попросту не существует. Тем не менее, по его словам, «окольными путями» можно добиться желаемого.

Женский СИЗО «Печатники» / РИА «Новости»

Какой срок грозит «королеве марафонов»

Максимальное наказание для Елены Блиновской по новому обвинению — шесть лет колонии. Кроме того, СК все еще расследует дела по поводу уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере и отмывания денег. Если столичные суды суммируют все сроки наказания, блогеру может грозить до 16 лет лишения свободы.

Однако 16 лет заключения — маловероятный срок, предположил судья в отставке. Сейчас следствие переключится на мужа Елены Блиновской — Алексея, допустил Комсолев.

По факту дело возбудили в отношении группы лиц, поэтому привлекут всех, кто принимал участие. Не исключено, что мужа Блиновской тоже посадят под домашний арест, а затем в изолятор. Как можно уйти безнаказанным, не уплатив государству 1,5 миллиарда рублей? Гигантская сумма! О чем они думали, когда придумывали свои схемы? Владимир Комсолев судебный юрист

В свою очередь, общественный деятель Ковалев преподожил, что Блиновской в сумме могут дать до 25 лет, если к делу подключатся пострадавшие и обманутые от ее «Марафонов желаний». Похожая история случилась с блогером-миллионником Аязом Шабутдиновым.

«Так или иначе, новых обвиняемых по делу будет все больше и больше среди таких же инфоцыган. Очевидно, появилась политическая воля: мошенник должен сидеть в тюрьме», — констатировал он.

Блогер и бизнес-тренер Аяз Шабутдинов во время заседания в Таганском районном суде, ноябрь 2023 / Телеканал «360» Блогер Елена Блиновская и ее адвокат Наталия Сальникова в Замоскворецком суде Москвы / РИА «Новости» Блогер и бизнес-тренер Аяз Шабутдинов во время заседания в Таганском районном суде, ноябрь 2023 / Телеканал «360» Блогер Елена Блиновская и ее адвокат Наталия Сальникова в Замоскворецком суде Москвы / РИА «Новости»

Хотя Блиновская — многодетная мать (у блогера три сына: старшему — 15 лет, двойняшкам — 13), ей вряд ли дадут отсрочку. Юрист Колотушкин подтвердил: наличие детей не освобождает от избрания меры пресечения, тем более если в семье есть второй родитель.

Как сложится пребывание обвиняемой в СИЗО — спорный момент, подчеркнул собеседник «360». Блиновская может «найти коннект» с арестантами и подружиться с сокамерницами, что, безусловно, пойдет ей на руку. Но следственный изолятор — специфическое место, где люди меняются, напомнил Колотушкин.

«Оперативники могут давать задание другим женщинам не разговаривать с ней. И если она столкнется с игнорированием, это будет печаль-беда. За любую провинность может ждать карцер — одиночная штрафная камера. А ведь Блиновская ни о каких правилах не знает. Пожалуй, это самое страшное в ее случае», — подытожил юрист.