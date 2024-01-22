Эксклюзив 22 января 2024, 14:43 Просто абсурд. Адвокат Блиновской — о новых обвинениях в адрес блогера Адвокат Сальникова назвала абсурдом новые обвинения в адрес Блиновской РИА «Новости»

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Замоскворецкий суд Москвы сегодня рассмотрит вопрос об изменении меры пресечения блогеру Елене Блиновской. Эту информацию «360» подтвердила адвокат «королевы марафонов» Наталия Сальникова.

Она добавила, что следствие предъявило новые обвинения против блогера. Сторона защиты и сама Блиновская еще не ознакомились с новыми материалами дела.

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«Следствие, наверное, считает, что в этом есть какой-то смысл. Честно говоря, я считаю это абсурдным просто. <…> По-моему, уже как бы перебор совсем», — подчеркнула адвокат.

Сальникова также подтвердила, что сейчас блогер находится под домашним арестом, а следствие ходатайствует о заключении Блиновской в СИЗО. Адвокат и блогер уже прибыли в суд, но заседание еще не началось. Судью тоже пока не назначили.

По данным Telegram-канала Shot, следователи установили причастность «королевы марафонов» к двум эпизодам по статье «Неправомерный оборот средств платежей». Блиновская якобы получила электронные ключи нескольких юрлиц, переводила деньги с их расчетных счетов и тратила их на себя.

Следствие ходатайствует о заключении Блиновской под стражу в связи с неоднократными нарушениями ранее избранной меры пресечения, сообщили в СК. Блогера задержали весной 2023 года.