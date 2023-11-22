Криминал 22 ноября 2023, 16:29 Против блогера Шабутдинова написали новые заявления о мошенничестве Два новых заявления о мошенничестве написали против блогера Шабутдинова Пресс-служба столичных судов общей юрисдикции

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В отношении блогера Аяза Шабутдинова поступили еще два заявления о мошенничестве. После ноябрьского задержания бизнес-коуча вскрылись новые истории его «жертв». Об этом сообщил РЕН ТВ со ссылкой на пострадавших и собственный источник.

Женщины 61 и 41 года написали заявления на Шабутдинова и гендиректора «Like центра» Василия Алексеева. Выяснилось, что женщины заплатили за «обучение» 314 и 76 тысячи рублей соответственно. Однако не получили обещанного финансового роста.

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«Аяз Шабутдинов, Василий Алексеев и другие <…> создавали у людей ложное впечатления о возможности осуществления бизнеса и получения высокого дохода», — указал источник.

Кроме того, еще одна ученица Шабутдинова заявила РИА «Новости», что участникам курсов якобы подмешивали в кофе «зеленые таблетки».

«Мы все помним, что в „Лайк“ кофе был на мероприятиях, и, вероятно, нам в кофе что-то подмешивали», — уточнила женщина.

По ее словам, неизвестный препарат нашли в ходе следственных действий и отправили на экспертизу. Ученица призналась, что многие буквально теряли рассудок на бизнес-тренингах. Также во время обучения коучи нередко прибегали к медитациям и прослушиванию определенной музыки.

В начале ноября обвиняемого в мошенничестве Шабутдинова арестовали и отправили в СИЗО. Адвокаты блогера попытались оспорить решение, однако суд не поддержал позицию защиты.

По версии следствия, обвиняемый с соучастниками убеждал людей, что те смогут стать бизнесменами и зарабатывать большие деньги после его курсов.