Общество 15 мая 2023, 11:13 (обновлено: 15 мая 2023, 23:06) Богатые тоже платят. Почему блогеры так много зарабатывают, но уходят от налогов Адвокат Ярмуш: никто из блогеров не уйдет от ответственности платить налоги «ВКонтакте»

Читать 360tv в

Недавние громкие истории с блогерами, которых заподозрили в неуплате налогов на астрономические суммы, вывели эту сферу частного бизнеса в топ обсуждения. Федеральная налоговая служба (ФНС) заинтересовалась, откуда взялись десятки, сотни миллионов рублей неуплаченного НДФЛ и как такое вообще возможно? Что за деньги зарабатывают эти удивительные люди и какие схемы они использовали, чтобы припеваюче жить дальше — в материале «360».

На чем зарабатывают блогеры

Блогеры ведут роскошную жизнь: летают на частных самолетах, катаются на машинах премиум-класса и отдыхают на Лазурном берегу или Мальдивах не реже раза в месяц. Встает вопрос — откуда деньги на такую сладкую жизнь?

Один из доходов таких людей — это реклама. Но прибыль от нее равна примерно нулю, заявила «360» специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш. Деньги с рекламы не могут быть сравнимы с теми доходами блогеров, которые сейчас стали объектом пристального внимания ФНС.

Все эти мишени ФНС ведут не просто персональный блог о своей жизни, а продают обучающие программы. Более того, это совсем не то обучение, как, например, иностранный язык или полезные знания в какой-либо специальности. Блогеры пытаются показать людям, что можно достичь финансовых результатов и выйти на стабильный доход в миллион рублей в месяц по щелчку пальца.

«По сути блогеры во время этих курсов и тренингов ничего не показывают. Они просто — мошенники, которые продают розовые мечты для всех желающих за звонкую монету. Это новый вид финансовой пирамиды „МММ“, как в 90-х годах, когда люди верили, что можно вложить деньги в какие-то акции и потом вдруг стать миллионером», — отметила Ярмуш в беседе с «360».

«ВКонтакте»

Всезнающие блогеры пытаются внушить доверчивым людям, что после их тренингов все в жизни пойдет как по маслу. Участники сразу могут стать топ-менеджерами, удачно выйти замуж или жениться и даже завести долгожданного ребенка, благодаря личным практикам, которые эти «тренеры» самостоятельно разработали. Эксперт подчеркнула, что, по мнению блогеров, их работа выглядит как новая религия успеха, где труд для достижения цели вовсе не нужен.

«Они проповедуют, что после прослушивания их курсов с некими тайными знаниями, которые они включают в свои курсы, человек сразу вырастет во всех желаемых областях», — заметила Мария Ярмуш.

По ее мнению, со стороны «гуру жизни» происходит очень умный обман. Однако предъявить им обвинения в мошенничестве — сложно и практически невозможно. Блогеры представляют продукт сознания, куда вкладывают свои знания, а затем спокойно продают бессмысленные, бесполезные практики.

Все миллионы текут из карманов из карманов легковерных людей, в толстый кошелек блогеров. И, кстати, реализовать такие проекты одному — невозможно. Там работает целая команда, чтобы прибыль была настолько серьезная. Мария Ярмуш Специалист по гражданскому и международному праву, адвокат

Почему блогеры не платят налоги

Эксперт отметила, что в начале золотого пути блогеры не представляют, насколько будет успешен их тот или иной проект. Та же Елена Блиновская, по словам собеседника, понятия не имела, что ее курсы получат такой громадный отклик от публики.

Сделавшая миллиарды Блиновская на своем детище «Марафон желаний» задолжала государству более 918 миллионов рублей. Для ФНС в последнее время именно такие блогеры-миллионники стали основным объектом наблюдения службы.

Ярмуш предположила, что те блогеры, на которых неожиданно обрушился водопад денег, закрывали глаза на то, что с повышением уровня дохода растет и сумма налога.

«Блогеры обрадовались, смотрят, что их доход привысил уровень, который допускает упрощенное налогообложение. Но вместо того, чтобы вывести свою компанию в новый налоговый режим, они продолжают работать со своими старыми активами, в надежде, что это никто не заметит», — объяснила собеседник в беседе с «360».

Блогер Елена Блиновская на заседании Пресненского суда Москвы / РИА «Новости»

Чтобы их хитрая схема работала без перебоев, блогеры начинают дробить свой бизнес и переписывают ИП на родственников, друзей и близких людей, заявила Ярмуш. Эксперт объяснила, что его дробят таким образом, чтобы каждый из получателей мог оставаться на упрощенной системе налогообложения и платить минимальный налог по ставке 6%, а не 15% или 20%, как это действует для тех, у кого доход превышает 150 миллионов рублей в год в зависимости от наличия или отсутствия юридического лица.

Охота ФНС на блогеров

Следственный комитет России анонсировал новые проверки блогеров-миллионников, которые также могут использовать схему избежания налогов. ФНС видит эту схему и, по словам Ярмуш, практически все «миллионеры из трущоб» заработали целое состояние, благодаря дроблению бизнеса.

«Эта схема стара, как мир, и налоговая служба прекрасно это понимает. Но блогеры думают, что на них не обратят внимания. Вроде бы у них нет ни производства, ни площадей, только одна говорильня, обещания и рай на земле, поэтому они даже не думали, что станут объектом преследования государства», — отметила специалист по гражданскому и международному праву.

Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек (Lerchek), в зале заседаний Савеловского суда Москвы, где ей изберут меру пресечения по делу об отмывании денег / РИА «Новости»

По ее словам, всех блогеров-миллионников, которые вызывают наибольший интерес для ФНС, уже включили в список проверки.

Некоторые информационные гуру испугались меры пресечения и выплатили все налоги, чтобы не иметь дело с уголовным делом, как, например, блогер Александра Митрошина. СК выяснил, что девушка не заплатила государству налоги на сумму более 127 миллионов рублей. Но, чтобы не иметь проблем с законом, она выплатила всю налоговую задолженность и перестала быть мишенью для ФНС.

Мария Ярмуш подытожила, что никто от обязанности выплатить все недоимки и налоги не уйдет. Следком проверит каждого человека из списка и не пропустит ни одного недобросовестного налогоплательщика.