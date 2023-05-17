Знаменитости 17 мая 2023, 16:36 Два сапога пара. Алексей Блиновский и его роль в «империи марафонов» Отец Блиновской заявил, что всю систему в империи марафонов придумал Алексей Блиновский Алексей Блиновский с женой Еленой / Соцсети

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Елена Блиновская — добрая фея, обучавшая экологично загадывать желания, до 26 июня находится под домашним арестом в элитном поселке «Миллениум Парк» в Подмосковье. По данным следствия, она отмыла более 43 миллионов рублей и не уплатила почти миллиард налогов за 2019-2021 годы. Отец блогерши в эфире «России 1» заявил, что всю систему «империи марафонов» придумал муж Елены. Кто такой Алексей Блиновский и какова его роль в бизнесе королевы инфоцыган — в материале «360».

Чем известен Алексей Блиновский

Алексей Блиновский родился в Ярославле в 1983 году. После школы поступил на экономический факультет Ярославского государственного университета имени Павла Демидова и окончил его в 2005-м. До встречи с Еленой состоял в браке с Валентиной Козловой.

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С будущей супругой познакомился в ночном клубе. Алексей подошел к ней и пригласил на медленный танец. Фея «Марафона желаний» часто вспоминала в своем блоге, как они танцевали под песню Юлии Савичевой «Высоко».

Пара поженилась 21 июля 2007 года. Вскоре они стали многодетными родителями: родили троих сыновей — Севу, Платона и Мирона — и дочь Аврору.

Блиновский — учредитель 15 компаний. С 2017 года супруг королевы марафонов запустил много проектов и получил статус индивидуального предпринимателя. До этого занимался в Ярославле строительством и оптовой торговлей.

О многочисленной недвижимости оскандалившейся знаменитости писал сайт KP.RU. Оказалось, все дорогостоящее имущество Елена Блиновская оформляла на близких — в основном на мужа.

Алексей Блиновский с женой Еленой / Соцсети

По данным СМИ, в собственности Алексея оказались: 40 земельных участков площадью от 165 до 385 тысяч квадратных метров (общая площадь сопоставима с 50 футбольными полями); 14 домов и квартира в Москве площадью 132,2 «квадрата», автопарк из двух джипов Mitsubishi Outlander и Jeep Wrangler, мотоцикла Harley-Davidson, гидроцикла и других транспортных средств.

Большую часть этого имущества Елена приобрела с 2019 по 2021 год. В тот период, как сообщили следователи, блогерша заработала несколько миллиардов рублей, с которых не уплатила налоги.

Блогер Елена Блиновская (слева) после заседания Пресненского суда Москвы / РИА «Новости»

В чем обвиняют мужа Блиновской

Следственный комитет 15 мая предъявил обвинение Алексею Блиновскому в пособничестве в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. Мужа блогерши обвиняют в преступлениях, предусмотренных частью пятой статьи 33 и частью 2 статьи 198 («Уклонение физлица от уплаты налогов»), пунктом «б» части 4 статьи 174.1 Уголовного кодекса («Отмывание денежных средств в особо крупном размере»).

По версии следствия, Алексей и Елена дробили бизнес и занижали доход с помощью подконтрольных фирм, для которых предусмотрен специальный налоговый режим. Незаконно полученные 43 миллиона Блиновская легализовала, оплатив автомобиль Алексея, работу музыкального артиста и мероприятие в августе 2021 года, а также закупив оборудование для фирм супруга и сестры, заявили в прокуратуре.

Алексей Блиновский с женой Еленой

«Алексей знал, что за ним придут, он был готов к этому и не стремился скрыться. Большую часть времени с момента ареста супруги и до предъявления ему обвинений он провел дома, с детьми», — поделились на условиях анонимности знакомые блогеров с издательством «Аргументы и факты».

Во время суда Блиновский сидел рядом с адвокатами. В отличие от жены, вел себя сдержанно, спокойно, не вступал в дискуссии с судьей и позволил вести судебный процесс защите.

В итоге Пресненский районный суд столицы назначил Блиновскому меру пресечения в виде запрета определенных действий. Ему нельзя общаться с участниками судопроизводства по уголовному делу, кроме своей жены, отправлять и получать «почтово-телеграфные отправления», пользоваться средствами связи и интернетом.

Из материалов дела стало известно, что вину Алексей Блиновский не признал.