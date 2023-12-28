Знаменитости 28 декабря 2023, 09:56 Блиновской опять выставили долг по налогам на 1,4 миллиарда рублей — СМИ Shot: блогеру Блиновской опять выставили долг перед ФНС на 1,4 млрд рублей Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

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Блогеру Елене Блиновской вновь выставили долг по налогам на 1,4 миллиарда рублей, сообщил Shot. Кроме того, добавилась пеня на шесть миллионов. До этого данные о ее задолженности исчезли по неизвестным причинам.

Адвокат Блиновской Наталия Сальникова рассказала Telegram-каналу, что огромная сумма сложилась из недоимки налогов и штрафов за неоплату в срок. Счета арестованы, оплатить долг невозможно, так что пеня, видимо, продолжит начисляться.

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Ранее, по словам защитника, Блиновская погасила долг на сумму около 55 миллионов рублей, но с тех пор ничего не изменилось, потому что почти полутора миллиардов у нее просто нет.

Блогер останется под домашним арестом до 26 января 2024 года. Однако, судя по всему, это не мешает ей устраивать вечеринки. Недавно ее подруга Светлана Ефимова опубликовала в соцсетях видео с Блиновской в вечерних нарядах. СМИ предположили, что праздник проходил у блогера дома.