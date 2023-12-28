28 декабря 2023, 09:56
Блиновской опять выставили долг по налогам на 1,4 миллиарда рублей — СМИ
Shot: блогеру Блиновской опять выставили долг перед ФНС на 1,4 млрд рублей
Блогеру Елене Блиновской вновь выставили долг по налогам на 1,4 миллиарда рублей, сообщил Shot. Кроме того, добавилась пеня на шесть миллионов. До этого данные о ее задолженности исчезли по неизвестным причинам.
Адвокат Блиновской Наталия Сальникова рассказала Telegram-каналу, что огромная сумма сложилась из недоимки налогов и штрафов за неоплату в срок. Счета арестованы, оплатить долг невозможно, так что пеня, видимо, продолжит начисляться.
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Ранее, по словам защитника, Блиновская погасила долг на сумму около 55 миллионов рублей, но с тех пор ничего не изменилось, потому что почти полутора миллиардов у нее просто нет.
Блогер останется под домашним арестом до 26 января 2024 года. Однако, судя по всему, это не мешает ей устраивать вечеринки. Недавно ее подруга Светлана Ефимова опубликовала в соцсетях видео с Блиновской в вечерних нарядах. СМИ предположили, что праздник проходил у блогера дома.
Долги
Налоги
Задержание блогера Елены Блиновской
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