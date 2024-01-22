Важное 22 января 2024, 17:05 Елену Блиновскую отправили в СИЗО Суд отправил блогера Елену Блиновскую в СИЗО до 26 апреля

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По ходатайству следствия суд отправил блогера Елену Блиновскую в СИЗО. Об этом сообщили в пресс-службе СК России по Москве.

«Королеве марафонов» изменили меру пресечения на заключение под стражу до 26 апреля 2024 года, добавили в ведомстве. До этого Блиновская находилась под домашним арестом, который действовал до 26 января.

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Следствие попросило заключить блогера под стражу из-за неоднократного нарушения меры пресечения. В СК Блиновской также предъявили новые обвинения по статье «Неправомерный оборот средств платежей».

Блогера задержали в апреле прошлого года по подозрению в неуплате налогов и отмывании денег. Сейчас ее долг перед ФНС составляет почти 1,5 миллиарда рублей. Создательница «Марафонов желаний» подала иск против московской инспекции Федеральной налоговой службы.