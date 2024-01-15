Здоровье 15 января 2024, 21:24 Отключить голову и уйти от проблем. Почему алкоголь стал для россиян антидепрессантом Общественный деятель Ковалев призвал ввести бесплатную помощь алкозависимым Коллаж: Freepik / Телеканал «360»

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В России впервые за 10 лет увеличилось число людей с диагнозом «алкогольная зависимость». С 2010 по 2021 годы показатели по впервые выявленной пагубной привычке и алкогольным психозам сократились почти втрое — со 153 до 53 тысяч. Однако в 2022-м врачи снова указали, что количество россиян с этим диагнозом выросло. Тенденция сохранилась и в следующие годы. Эксперты назвали «360» ее причины и рассказали, как изменить ситуацию к лучшему.

Далее — их прямая речь.

1 Практикующий психолог Сергей Ваулин: человек приходит к алкоголизму не из-за хорошей жизни Большинство людей начинают страдать алкоголизмом, скажем так, не из-за хорошей жизни. Многие из них пережили какие-то тяжелые потрясения — например, потерю близкого человека или ребенка. Другие начинают искать в спиртном успокоение из-за малообеспеченности. Думаю, именно на это государству следовало бы обратить внимание. В России очень много необеспеченных жителей и россиян, которые не получают поддержку в тяжелых случаях: после утраты родного, потери жилья из-за долгов и других сопутствующих проблем. Человек в таком случае просто «скатывается» по наклонной и не может самостоятельно справиться. Изображение, нарисованное с помощью нейросети / Freepik На этом фоне многие уходят не только в алкогольную, но и в наркотическую зависимость. Сами выбраться из такого состояния люди не могут, ведь ситуация вокруг них не меняется. У человека с реальным диагнозом не получается улучшить качество жизни. Если бы люди в России не имели бы возможности, скажем так, быть нищими, то проблема алкоголизма в стране была бы в гораздо меньшей степени. В СССР проблема алкоголизма не стояла так остро, как сейчас: государство снабжало всех жителей жильем, предоставляло с помощью распределения работой. Людям элементарно некогда и незачем было пить. Выпивали обычно по праздникам, а не просто так, потому что тяжелая жизнь.

2 Нарколог Алексей Казанцев: алкоголь вгоняет человека в депрессию Вероятный фактор роста Возможно, число зависимых растет из-за общей ситуации в мире. Экономические и общеполитические факторы развивают тревогу среди населения. Но очень многие не бегут к психотерапевтам, не занимаются различными практиками и не обращаются за помощью к клиническим психологам. Многие выбирают алкоголь. Люди думают, что это антидепрессант. На самом же деле, все наоборот: алкоголь — депрессант, вгоняющий человека в депрессию, которая может закончиться суицидом. Употребляя спиртное, люди хотят «отключить голову» и уйти от проблем, не желая в будущем их решать. Поэтому, скорее всего, и увеличивается рост алкоголизации среди населения. Изобрадение, нарисованное с помощью нейросети / Freepik Избавление от алкогольной зависимости Побороть алкогольную зависимость волевыми качествами характера выдается единицам из сотен тысяч. Всем остальным приходится все-таки обращаться к специалистам. Это не обязательно должны быть психиатры-наркологи. Многим помогают психотерапевты и психологи по работе непосредственно с пациентом и с семьей — созависимыми людьми. Также побороть алкогольную зависимость можно, посещая различные психотерапевтические практики и группы само- и взаимопомощи, то есть, с 12-шаговые либо SMART-recovery. Программа 12 шагов основана на духовных принципах, которые ведут к пробуждению и изменению образа жизни. Другими словами, это опыт одного зависимого, который передается другому. Техника SMART — Self-Management And Recovery Training — тренинг по самоуправлению и восстановлению, который представляет собой научно-обоснованную программу, направленную на помощь зависимым людям. Однако этот тренинг не считают заменой профессиональной наркологической помощи и альтернативой 12-шаговым методикам. Freepik «Убийство» своего организма При длительном употреблении спиртного страдают очень многие органы и системы человеческого организма. В первую очередь, алкоголь нарушает работу сердечно-сосудистой системы — происходит сбой ритма, фибрилляция предсердия и мерцательная аритмия, которая может закончиться внезапной остановкой сердца. Также алкоголь — это нейротоксин, поражающий головной мозг и провоцирующий гибель нейронов. И, к сожалению, частая проблема при длительном употреблении — образование онкологических заболеваний. Freepik Наиболее распространенное последствие во время алкогольной зависимости — нарушение работы желудочно-кишечного тракта, из-за чего возникает панкреатит, гастрит, холецистит, язвенные болезни желудка или геморрой. Все это может привести к осложнениям, например, к панкрионекрозу, который заканчивается летальным исходом.

3 Общественный деятель Андрей Ковалев: нужны драконовские методы и улучшение качества жизни Необходимость бесплатной помощи Алкоголь в России не запрещен, и его свободно продают. Сократить число людей с зависимостью можно только с помощью каких-то драконовских методов. Самое страшное во всей этой истории — это люди, страдающие запоями. Лично сталкивался с теми, кто из-за запоев терял все, что было в жизни. Вот это действительно страшно. Раньше для таких людей были наркодиспансеры, где их изолировали и жестко лечили. С ними долгое время работали врачи, вшивали сильнодействующие препараты — торпеды. Пациент знал: если выпьет алкоголь, то умрет. Это эффективно действовало. Одна из палат Наркологической больницы № 17 в Москве, 1989 год / РИА «Новости» Сейчас таких наркологических диспансеров нет. И поэтому лечение остается за семьей или самим пациентом. В таком случае в России нужна бесплатная помощь. Родные или близкие обращаются в центр, и затем зависимого человека на длительное время отправляют на лечение. Потому что сейчас оно совсем не дешевое. Решение за государством Число зависимых в России растет, потому что сейчас неспокойные времена. Многие убегают от проблем, спрятавшись за алкоголем, и перестают биться за успех. Чтобы снова увидеть сокращающееся количество зависимых от алкоголя, государству нужно делать жизнь людей интересной: проводить мощные экономические реформы, наладить работу социальных лифтов. Вот когда люди будут много работать и зарабатывать, им пить будет некогда. У них будет одна цель — сделать Россию по-настоящему великой страной.