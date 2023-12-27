Здоровье 27 декабря 2023, 14:44 Врач Уланкина: даже одна банка пива в день может привести к алкоголизму

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К развитию алкогольной зависимости может привести даже умеренное употребление спиртного, например банка пива или бокал вина каждый вечер. Об этом сообщила врач Ольга Уланкина в беседе с «Известиями».

По словам специалиста, даже небольшие дозы алкоголя встраиваются в работу нервной системы. Так, через некоторое время человек может обнаружить, что ему сложно снять напряжение после рабочего дня или нормально уснуть без спиртного.

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На первой стадии зависимости люди становятся боле раздражительными и агрессивными. При этом они находят любое оправдание для своего пьянства, отметила Уланкина.