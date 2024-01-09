Общество 09 января 2024, 16:28 Нарколог Благов назвал раздражительность признаком второй стадии алкоголизма

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Психиатр-нарколог Лев Благов перечислил признаки второй стадии алкоголизма. На этом этапе характер человека существенно меняется, сообщил эксперт в беседе с «Газетой.ru».

Так, у зависимого появляются раздражительность, перепады настроения и слишком яркие эмоциональные реакции, пояснил врач. Кроме того, алкоголик не признает свою болезнь и не прислушивается к советам близких.

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Впоследствии ситуация может стать хуже. На третьей стадии поведение отличается жестокостью и конфликтностью, добавил специалист.