15 января 2024, 17:45
Депутат Хамзаев обвинил «наливайки и пивнушки» в росте числа людей, страдающих алкоголизмом
Депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил, что «наливайки и пивнушки», которые обычно размещаются в жилых домах, виноваты в росте числа людей, страдающих алкоголизмом. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».
Политик указал именно на доступность алкоголя.
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«Основная причина, я считаю, это доступность алкоголя. В первую очередь, его обилие в жилых многоквартирных домах, на первых этажах. Понятно, что это приводит только к негативной динамике — необузданный рост алкомаркетов, пивнушек в жилых домах», — сказал он.
Негативная динамика, по его словам, заключается именно в том, что нет никакого запрета на количество алкомаркетов на один жилой район.
Госдума РФ
Алкоголь
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