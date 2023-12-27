27 декабря 2023, 16:58
Онколог Балкаров: курение и алкоголизм могут спровоцировать появление рака желудка
Онколог Беслан Балкаров в беседе с РИАМО перечислил причины появления рака желудка. К ним относятся наследственность, курение, алкоголизм и неправильное питание.
Кроме того, недуг могут вызывать бактерии Helicobacter Pylori и дефицит полезных веществ в организме. Порой рак развивается на фоне хронического гиперпластического гастрита, отметил врач.
Реклама
В качестве диагностики он посоветовал ФЭГДС с биопсией. Эта процедура покажет размер опухоли, если таковая имеется, добавил «ФедералПресс».
Врачи
Рак
Реклама
Реклама