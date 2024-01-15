Общество 15 января 2024, 09:08 Рост числа людей с алкогольной зависимостью выявили в России «Коммерсант»: в России начало расти число людей с алкогольной зависимостью РИА «Новости»

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Число страдающих от алкогольной зависимости россиян в 2022 году увеличилось до 54,2 тысячи человек. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на результаты исследования Росстата.

В отчете говорится, что в период с 2010 по 2021 год количество пациентов с зависимостью от алкоголя стабильно снижалось. Однако в 2022 году медики выявили увеличение таких людей до 54,2 тысячи.

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Нарколог, врач-психиатр Руслан Исаев предположил, что на эту ситуацию повлияли санкционное давление, социально-экономические потрясения, усиление геополитических противостояний и стресс от пандемии коронавируса.

Хирург Александр Умнов отмечал, что сидр вызывает алкогольную зависимость сильнее, чем коньяк или водка. По его словам, этот напиток обладает приятным вкусом с низким содержанием спирта, из-за чего люди подсаживаются на него быстрее. Он предупредил, что сидр способен вызвать нарушения сердечного ритма и щитовидной железы из-за мочегонного эффекта.