03 мая 2023, 15:41
МГУ отправил студентов на удаленку из-за кори. Как защитить себя от заражения
Иммунолог Болибок: вакцинация позволит не заразиться после контакта с больным корью
Студентов одного из корпусов МГУ перевели на дистанционное обучение из-за кори. Это уже не первый московский вуз, в котором выявили заболевших. Специалисты уверены, что отдельные вспышки не перерастут в полноценную эпидемию, однако это острое инфекционное вирусное заболевание все равно опасно для взрослых.
Учащихся второго учебного корпуса Московского государственного университета перевели на дистанционное обучение из-за выявленного случая кори. Студенты не вернутся в корпус до 17 мая.
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Столичный Роспотребнадзор начал эпидемиологическое расследование в вузе. Ведомство рекомендовало руководству провести полный комплекс противоэпидемических мероприятий.
Это не первый раз, когда корью заражается студент московского вуза. В начале апреля на удаленку отправили учащихся РГУ нефти и газа. По словам одной из студенток, в общежитии вуза ввели карантин: оттуда не выпускали даже тех, кто не контактировал с больными.
В середине апреля случай заболевания подтвердили в Московском политехе. Тогда же СМИ сообщили о переводе на удаленку учащихся Московского авиационного института из-за вспышки кори, но позже руководство МАИ опровергло эти слухи. Там уточнили, что у студента подозревали заражение корью, однако диагноз не подтвердился.
Департамент здравоохранения Москвы заявил, что ситуация с заболеваемостью в городе не критическая, все под контролем. Специалисты фиксируют только одиночные очаги заражения, поэтому опасаться эпидемии не стоит.
Чем старше, тем опаснее
Тем не менее корь остается очень опасным для взрослых и сильно заразным заболеванием, отметил в разговоре с «360» иммунолог Владимир Болибок.
«Чем старше человек, который заболевает корью, тем более опасно для него это заболевание протекает. Как правило, с высокой очень температурой, с интоксикацией, могут быть осложнения в виде пневмонии, осложнения на сердце и воспаление головного мозга — вот самые тяжелые заболевания», — объяснил он.
В результате человек может даже умереть, добавил врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.
После кори, в какой бы форме пациент ее ни перенес, возникает так называемый иммунный паралич: иммунная система на полгода становится почти неработоспособна, из-за чего человек болеет всем подряд.
Болибок предположил, что недавние случаи заражения могут быть связаны с недостаточным уровнем вакцинации детей в прошлом — например, в 2004–2005 годах, когда должны были прививать нынешних студентов. По словам иммунолога, движение «антиваксеров» (людей, которые выступают против прививок как для взрослых, так и для детей) периодически набирает обороты. Возможно, именно из-за этого возникали проблемы с вакцинацией населения от кори.
Что делать, если контактировал с больным корью
Люди, которые контактировали с зараженным, могут сдать анализ на антитела к кори, чтобы узнать, есть ли у них иммунитет. Если его нет, нужно экстренно принять меры профилактики, отметил Владимир Болибок.
Средство экстренной профилактики у нас одно — вакцинация от кори. То есть, если сразу сделать прививку, то иммунитет от кори успеет развиться до того, как закончится инкубационный период, и человек не заболеет благодаря этой прививке.
Владимир Болибок
иммунолог
Обычно прививки делают только детям — на втором году жизни и перед школой. Взрослых планово вакцинируют до 35 лет, но тех, кто постоянно контактирует с детьми из-за рода деятельности, прививают до 55 лет. К примеру, сотрудников детских учреждений: воспитателей, нянечек или учителей. Также вакцинируют медсестер, врачей и другой персонал в детских поликлиниках.
Кому нельзя вакцинироваться от кори
Прежде чем вакцинироваться, нужно прочитать инструкцию по применению препарата и проверить, не запрещено ли прививаться из-за противопоказаний, напомнил Владислав Жемчугов.
Так, запрещено делать прививки беременным женщинам или пациентам с иммунодефицитом. От укола лучше отказаться, если есть аллергия на компоненты вакцины, куриные и перепелиные яйца либо на антибиотики.
Не стоит делать прививку и пациентам с инфекционными заболеваниями или при обострении хронических болезней. В таком случае лучше отложить вакцинацию на более поздний срок.
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