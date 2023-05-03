Здоровье 03 мая 2023, 15:41 МГУ отправил студентов на удаленку из-за кори. Как защитить себя от заражения Иммунолог Болибок: вакцинация позволит не заразиться после контакта с больным корью РИА «Новости»

Читать 360tv в

Студентов одного из корпусов МГУ перевели на дистанционное обучение из-за кори. Это уже не первый московский вуз, в котором выявили заболевших. Специалисты уверены, что отдельные вспышки не перерастут в полноценную эпидемию, однако это острое инфекционное вирусное заболевание все равно опасно для взрослых.

Учащихся второго учебного корпуса Московского государственного университета перевели на дистанционное обучение из-за выявленного случая кори. Студенты не вернутся в корпус до 17 мая.

Реклама

Столичный Роспотребнадзор начал эпидемиологическое расследование в вузе. Ведомство рекомендовало руководству провести полный комплекс противоэпидемических мероприятий.

Это не первый раз, когда корью заражается студент московского вуза. В начале апреля на удаленку отправили учащихся РГУ нефти и газа. По словам одной из студенток, в общежитии вуза ввели карантин: оттуда не выпускали даже тех, кто не контактировал с больными.

В середине апреля случай заболевания подтвердили в Московском политехе. Тогда же СМИ сообщили о переводе на удаленку учащихся Московского авиационного института из-за вспышки кори, но позже руководство МАИ опровергло эти слухи. Там уточнили, что у студента подозревали заражение корью, однако диагноз не подтвердился.

Департамент здравоохранения Москвы заявил, что ситуация с заболеваемостью в городе не критическая, все под контролем. Специалисты фиксируют только одиночные очаги заражения, поэтому опасаться эпидемии не стоит.

Чем старше, тем опаснее

Тем не менее корь остается очень опасным для взрослых и сильно заразным заболеванием, отметил в разговоре с «360» иммунолог Владимир Болибок.

«Чем старше человек, который заболевает корью, тем более опасно для него это заболевание протекает. Как правило, с высокой очень температурой, с интоксикацией, могут быть осложнения в виде пневмонии, осложнения на сердце и воспаление головного мозга — вот самые тяжелые заболевания», — объяснил он.

В результате человек может даже умереть, добавил врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.

Гистопатология коревой пневмонии / Викимедиа

После кори, в какой бы форме пациент ее ни перенес, возникает так называемый иммунный паралич: иммунная система на полгода становится почти неработоспособна, из-за чего человек болеет всем подряд.

Болибок предположил, что недавние случаи заражения могут быть связаны с недостаточным уровнем вакцинации детей в прошлом — например, в 2004–2005 годах, когда должны были прививать нынешних студентов. По словам иммунолога, движение «антиваксеров» (людей, которые выступают против прививок как для взрослых, так и для детей) периодически набирает обороты. Возможно, именно из-за этого возникали проблемы с вакцинацией населения от кори.

Кожа больного после трехдневного заражения корью / Викимедиа

Что делать, если контактировал с больным корью

Люди, которые контактировали с зараженным, могут сдать анализ на антитела к кори, чтобы узнать, есть ли у них иммунитет. Если его нет, нужно экстренно принять меры профилактики, отметил Владимир Болибок.

Средство экстренной профилактики у нас одно — вакцинация от кори. То есть, если сразу сделать прививку, то иммунитет от кори успеет развиться до того, как закончится инкубационный период, и человек не заболеет благодаря этой прививке. Владимир Болибок иммунолог

Обычно прививки делают только детям — на втором году жизни и перед школой. Взрослых планово вакцинируют до 35 лет, но тех, кто постоянно контактирует с детьми из-за рода деятельности, прививают до 55 лет. К примеру, сотрудников детских учреждений: воспитателей, нянечек или учителей. Также вакцинируют медсестер, врачей и другой персонал в детских поликлиниках.

РИА «Новости»

Кому нельзя вакцинироваться от кори

Прежде чем вакцинироваться, нужно прочитать инструкцию по применению препарата и проверить, не запрещено ли прививаться из-за противопоказаний, напомнил Владислав Жемчугов.

Так, запрещено делать прививки беременным женщинам или пациентам с иммунодефицитом. От укола лучше отказаться, если есть аллергия на компоненты вакцины, куриные и перепелиные яйца либо на антибиотики.

Не стоит делать прививку и пациентам с инфекционными заболеваниями или при обострении хронических болезней. В таком случае лучше отложить вакцинацию на более поздний срок.