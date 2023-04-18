Общество 18 апреля 2023, 20:01 Студенты Московского авиационного института не будут переходить на удаленное обучение Ограничения на территории МАИ из-за подозрения на вспышку кори вводить не будут Pxhere

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Московский авиационный институт (МАИ) не будет переходить на дистанционное обучение. Об этом сообщили в официальной группе учебного заведения в соцсети «ВКонтакте».

Изначально появилась информация, что занятия на основной территории вуза с 19 апреля по 2 мая будут проходить в онлайн-формате для профилактики распространения кори. Однако позже появилась информация, что ограничений не будет.

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Подозрение на заболевание инфекцией было у одного из студентов, но диагноз не подтвердился.

«Опасность распространения кори отсутствует, выявленных случаев заболевания нет. Ограничений на территории университета нет», — указано в объявлении учебного заведения.

Напомним, корь является одной из самых заразных болезней, которая способна вызвать пневмонию, отит и энцефалит. Единственным эффективным средством профилактики заболевания является вакцинация.