Эксклюзив 12 апреля 2023, 15:12 «Выйти из общежития нельзя». Студенка РГУ нефти и газа рассказала о карантине из-за кори Студентка РГУ нефти и газа в Москве: из общежития не выпускают даже не заболевших корью РИА «Новости»

Читать 360tv в

Студентов московского РГУ нефти и газа имени Губкина отправили на внеплановые каникулы из-за вспышки кори. В общежитии в связи с этим объявили двухнедельный карантин: покидать его нельзя даже тем, кто не заболел и не контактировал с больными, рассказала «360» одна из студенток вуза.

Она рассказала, что впервые услышала о зараженных корью от своего знакомого 10 апреля. Он сказал, что их группу закрыли на карантин, потому что там заболели три студента.

Реклама

«Через час закрыли еще две группы, а уже ближе к обеду приехали врачи в общежитие и начали всех осматривать. Как я поняла, там много кто болел», — уточнила собеседница «360».

О каникулах им сообщил староста группы вечером во вторник. Девушка предположила, что такое решение приняли, потому что к этому времени «ситуация накалилась». Она добавила, что всем студентам велели сделать прививки от кори в срочном порядке. Сертификаты о вакцинации надо залить в личный кабинет до 16 апреля.

При этом в общежитии вуза объявили карантин, рассказала она.

«Тех, кто заболел, изолируют в отдельные комнаты. Если тяжело проходит болезнь — увозят в больницу. Люди, которые не болеют, не контактируют с зараженными. Но даже если ты не болеешь, из общежития ты тоже не можешь выйти», — подчеркнула она.

По словам девушки, студентам придется провести в здании две недели.

Ранее стало известно, что Российский государственный университет нефти и газа имени И. М. Губкина отправил учеников на внеплановые каникулы из-за вспышки кори. Очные занятия не будут проводить с 12 по 16 апреля.