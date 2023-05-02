Москва 02 мая 2023, 11:32 Депздрав оценил ситуацию с корью в Москве Депздрав: ситуация с корью в Москве не критическая, фиксируют одиночные очаги заражения Pxhere

Читать 360tv в

В Москве фиксируют одиночные очаги заражения кори. Ситуация с заболеваемостью не критическая и находится под контролем, сказано на сайте столичного департамента здравоохранения.

«В Москве мы действительно фиксируем рост спорадической заболеваемости и единичные очаги кори среди непривитых, но в целом ситуация не является критической и находится на контроле как Департамента здравоохранения, так и Управления Роспотребнадзора по Москве», — уточнили в ведомстве.

Реклама

Почти все заболевшие — россияне, у которых не было прививок от кори. Как только человеку ставят такой диагноз, оперативно определяют, с кем он контактировал. После этого врачи связываются с такими людьми и вакцинируют тех, у кого не было прививки. При этом за контактными лицами наблюдает на протяжении 21 дня — весь инкубационный период.

Депздрав подчеркнул, что в Москве идет системная работа по вакцинации — особое внимание уделяют детям. Их прививают в первую очередь, таким образом создавая достаточный уровень популяционного иммунитета среди жителей на годы вперед. Ведь после двукратной прививки формируется пожизненный иммунитет.