Здоровье 19 апреля 2023, 19:53 Случай заболевания корью подтвердили в Московском политехе РИА «Новости»: случай заболевания корью выявлен в Московском политехническом университете Unsplash

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В Московском политехническом университете выявили случай заболевания корью. Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителей вуза, заболевшего госпитализировали.

«Ситуация находится под контролем, угроза распространения заболевания купирована. Заболевший находится в больнице, контактные лица проверены, у них симптомы отсутствуют», — говорится в сообщении.

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Днем 19 апреля в СМИ появилась информация, что Московский авиационный институт на ближайшие две недели продолжит работать в дистанционном режиме из-за вспышки кори. Однако позже руководство учебного заведения опровергло эту информацию. В вузе рассказали, что у одного из студентов было подозрение на заражение инфекцией, но оно не подтвердилось.

Накануне в Роспотребнадзоре заявили о серьезной обстановке, связанной с корью, в Краснодарском крае. Там зафиксировали резкий рост заболеваемости — число заразившихся на 18 апреля составляло 29 человек. Больше всего пациентов с корью выявили в Краснодаре, Анапе и Сочи.