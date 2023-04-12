Москва 12 апреля 2023, 15:47 Студентов РГУ нефти и газа в Москве перевели на удаленку из-за кори Роспотребнадзор велел перевести студентов РГУ нефти и газа в Москве на удаленку на 21 день

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Случай заболевания корью выявили у студента РГУ нефти и газа имени Губкина в Москве. Сейчас идет эпидемиологическое расследование, отметили в Роспотребнадзоре столицы. Уже приняты все меры, чтобы не допустить распространения болезни, а студентов временно отправили на удаленку.

В ведомстве пояснили, что заболел студент РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина. Чтобы не допустить распространения болезни, организовали комплекс противоэпидемических мероприятий в местах учебы и проживания учащихся. Круг контактировавших с зараженным лиц уже определили, рассказали в ведомстве.

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«В адрес руководителя вуза дано предписание о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, включающих в себя перевод вуза на дистанционный режим обучения на 21 день», — сказано в сообщении.

Ранее одна из студенток вуза рассказала «360», что учеников отпустили на внеплановые каникулы, а также велели им срочно сделать прививки от кори. В общежитии РГУ нефти и газа объявили двухнедельный карантин.