Здоровье 03 мая 2023, 03:35 Роспотребнадзор начал расследование в МГУ из-за случая кори у студента Роспотребнадзор: в МГУ начато эпидемиологическое расследование из-за случая кори РИА «Новости»

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Роспотребнадзор начал в МГУ эпидемиологическое расследование из-за подозрения на заболевание корью у студента. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Управление Роспотребнадзора по Москве.

Случай подозрения на корь произошел на факультете вычислительной математики и кибернетики МГУ. Роспотребнадзор направил в адрес руководства вуза предписание о проведении полного комплекса противоэпидемических мероприятий.

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«Незамедлительно начато эпидемиологическое расследование, определен круг контактных лиц, приняты исчерпывающие меры для недопущения распространения заболевания», — сказано в документе.

По данным агентства, второй учебный корпус МГУ перешел на дистанционное обучение до 17 мая. Деканам факультетов предписано организовать удаленный режим обучения студентов.

В Москве фиксируют одиночные очаги заражения кори. Ситуация с заболеваемостью не критическая и находится под контролем, сообщили в столичном департаменте здравоохранения.