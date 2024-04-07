Здоровье 07 апреля 2024, 23:38 Чек-ап организма и диспансеризация. Как с возрастом оставаться активным и здоровым Врач Белоусова: диспансеризация помогает «подловить» серьезные болезни Unsplash

Читать 360tv в

Всемирный День здоровья напоминает о важности физического и душевного здоровья, а также о необходимости профилактики. Почему нужно проходить диспансеризацию, чем она отличается от чек-апа организма, какие обследования требуются мужчинам и женщинам разных возрастов — в материале «360».

Какие болезни помогает выявить диспансеризация

День здоровья отмечают 7 апреля — это важный праздник для каждого, кто забоится о здоровом теле, крепком духе и о своем благополучии в целом.

Реклама

У россиян есть возможность проходить диспансеризацию. Это действительно важная процедура, рассказала «360» врач-терапевт, член национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов Анна Белоусова.

«То, что сегодня входит в программу диспансеризации для людей разных возрастов, действительно важно. Некоторые вещи помогают подловить достаточно серьезные заболевания прямо в их начале», — отметила специалист.

Pxhere

У людей старшего возраста колоноскопия, гастроскопия и маммография помогают выявить предраковые состояния. На этом этапе лечение менее затратно, и проходит оно гораздо проще.

«По сути дела, если предрак еще, но не рак уже, здесь малой кровью можно обойтись. Здесь лечение гораздо более простое. То есть, [диспансеризация помогает] вылавливать такие серьезные вещи», — отметила Белоусова.

Для выявления сердечно-сосудистых заболеваний люди сдают анализ крови на уровень холестерина, а также делают электрокардиографию. У россиян активного возраста такие обследования помогают обратить внимание на грядущие болезни сердца, которые пока никак себя не проявляют. Профилактика поможет дольше оставаться активным и здоровым, напомнила врач.

«Поэтому программа диспансеризации важна. Я прохожу каждый год, и вся моя семья под моим кнутом проходит ее каждый год. Обязательно. Это, прежде всего, профилактическое выявление болезней на разной стадии», — подчеркнула Белоусова.

Pxhere

Почему россияне избегают диспансеризации

В первую очередь речь идет об удобстве. Запись к врачам, а тем более к узким специалистам, не всегда возможна на следующий день, так как действительно существуют очереди, объяснила врач.

«Если это узкие специалисты, то своей очереди можно прождать и 10 дней, и две недели», — рассказала специалист.

То же самое касается сроков выполнения анализов и различных инструментальных исследований. К тому же, многие не хотят сидеть в очередях в самой поликлинике.

«На диспансеризацию человеку придется потратить не один день своей замечательной, активной, рабочей жизни», — добавила Белоусова.

Кроме того, у самих врачей жесткие временные рамки. Медику полагается 12 минут на прием — за это время он успеет осмотреть пациента, раздев его «до трусов». Также у врачей жесткие медико-экономические рамки.

«Если человек пришел с жалобами на одно заболевание, допустим, на то, что болит сердце, уже бесполезно жаловаться на то, что у него при этом же болит желудок, потому что врач может принять пациента только с одной патологией и обследовать его только по одной патологии. А если их две или три, то нужна следующая запись. <…> Поликлиническая служба <…> — краеугольный камень диспансеризации», — заключила специалист.

Pxhere

Чем чек-ап организма отличается от диспансеризации

Чек-ап — это поликлинический вид обследования. Он разбит по возрастам и гендеру, рассказала Белоусова. Когда человек приходит к терапевту, тот дает ему направление к определенным врачам на различные исследования.

«В принципе, отличие небольшое, практически отличия нет. То есть вот здоровый человек определенного возраста, того или иного пола приходит, и у него есть стандартный бегунок: обследование, анализы, специалисты, которых он проходит. Просто, по сути дела, та же диспансеризация», — отметила врач.

Pxhere

С какого возраста нужно проводить чек-ап организма

Бесплатная диспансеризация — это список того же самого чек-апа. Для молодых людей такой медосмотр подразумевает анализы крови, ЭКГ и обследования у таких специалистов, как окулист и отоларинголог. Обязательным является наблюдение у уролога — для мужчин, у гинеколога — для женщин.

Представителям сильного пола необходимо задуматься о диспансеризации уже с 35 лет, так как у мужчин повышен риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе атеросклероза, заявила Белоусова.

«Они могут им не заболеть до 60-ти, но по статистике атеросклероз и сердечные заболевания молодеют. И тогда же можно еще проходить и уролога, тогда же можно смотреть состояние предстательной железы, потому что это все больше и больше молодеет, то есть с 35-ти», — подчеркнула врач.

Женщинам с 30 лет следует ежегодно проводить ультразвук молочных желез, с момента развития климакса — маммографию. Обязательной для всех полов и возрастов является флюорография.

«Это обязательно. Почему? Потому что вылавливаем рак на разных стадиях, и, во-вторых, сейчас туберкулез достаточно часто встречается, и люди его носят в себе, не болеют и о нем не знают. То есть на фоне вот такого полного удовольствия, у вроде бы внешне здоровых людей туберкулез может быть, поэтому флюорография делается обязательно», — объяснила терапевт.

Чем человек старше, тем чаще нужно проходить диспансеризацию. Обязательно — раз в год, дважды — если уже что-то выявили.

Pxhere

Как часто нужно посещать терапевта

Если человек достаточно здоров и молод, у него нет никаких жалоб, посещать терапевта нужно раз в год, рассказала Белоусова.

«Если все-таки есть какое-то хроническое заболевание, даже вне обострения, если человек уже в возрасте (для мужчины — это старше 35, для женщин — это возраст климакса), то здесь все-таки лучше посещать терапевта два раза в год, не меньше», — отметила врач.

Терапевт может направить на самые простейшие анализы крови, электрокардиографию и рентгенографию.

«Если человек достаточно образован, он понимает, что за своим здоровьем надо следить, то терапевта можно посещать чаще, чем раз в год», — подчеркнула Белоусова.

Pxhere

Топ-5 анализов для мужчин и женщин

В топ-5 анализов входят общий и биохимический анализы крови. Для мужчин — анализ крови на мочевую кислоту. Это же обследование необходимо женщинам, перешедшим черту климакса. Этот анализ не входит в стандарт, но его нужно сдавать, так как повышенный уровень мочевой кислоты критичен.

Специфические анализы на раковые заболевания — это ПЦР на микрофлору предстательной железы и матки.

«Жителям крупных городов, особенно женщинам, мужчинам также, но женщинам точно — анализ крови на гормоны щитовидной железы», — рассказала Белоусова.

Также никто не отменял анализ мочи. Чаще всего люди не хотят его сдавать, хотя для этого нужно всего-навсего отнести биоматериал в лабораторию, заключила врач.

Жители городского округа Шатура 7 апреля приняли участие во Всероссийской акции «10000 шагов к жизни». Главной целью стартов стала популяризация здорового образа жизни.