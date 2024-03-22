Общество 22 марта 2024, 12:20 Врач Красняк посоветовала регулярно проходить медицинские осмотры после 40 лет

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Риск развития множества недугов, связанных со старением, увеличивается после 40 лет. Речь идет о диабете, ишемической болезни сердца, депрессии и хрупкости костей, рассказала терапевт и гастроэнтеролог Ирина Красняк в беседе с РИАМО.

Кроме того, вредные привычки, стресс и наследственность способны спровоцировать появление рака в данном возрасте.

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В связи с этим врач посоветовала с особой заботой относиться к своему здоровью. Таким людям необходимо регулярно проходить медицинские осмотры. Самый простой способ — визит к терапевту, пояснила эксперт.