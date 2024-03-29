Эксклюзив 29 марта 2024, 13:09 Замглавврача Видновской больницы рассказал, как пройти диспансеризацию за два часа Замглавврача Видновской больницы Асанов: диспансеризацию проходят за два часа Телеканал «360»

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Почти полмиллиона жителей Подмосковья в 2023 году прошли углубленную диспансеризацию. Это стало возможно благодаря глобальному проекту Минздрава Московской области «Эффективная модель диспансеризации», который запустили в регионе несколько лет назад, заявил заместитель главного врача Видновской клинической больницы Тимур Асанов в интервью ведущей «360» Ксении Присекиной.

«На базе нашего медицинского учреждения работает проект по сокращению времени прохождения диспансеризации взрослого населения. Сейчас ее можно пройти за пару часов в зависимости от возрастной категории и объема обследования. В нашем модуле — быстровозводимом здании — граждане, проходящие диспансеризацию, не пересекаются с больными пациентами. Модуль работает без выходных, по будням — 12 часов, в выходные — в одну смену. В праздничные дни он тоже работает», — поделился собеседник «360».

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Замглавврача отметил, что для прохождения диспансеризации пациент получает в медицинской организации электронный маршрутный лист. Базовая программа диспансеризации включает лабораторную диагностику (анализы крови, кардиограмма), анкетирование (выявляет факторы риска для здоровья), флюорографию, осмотр гинеколога и маммографию (для женщин).

«В Московской области это займет порядка полутора-двух часов. В соседних регионах намного дольше — даже несколько дней», — подчеркнул Асанов.

По результатам анализов и осмотра пациенту выставляют группу здоровья. Если это первая группа, он завершает диспансеризацию после первого этапа, в другом случае пациент идет на второй этап, или углубленную диспансеризацию, подытожил собеседник «360».