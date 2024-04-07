Подмосковье 07 апреля 2024, 15:56 Жители Шатуры присоединились к Всероссийской акции «10000 шагов к жизни» Медиасток.рф

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Жители городского округа Шатура приняли участие во Всероссийской акции «10000 шагов к жизни». Главная цель стартов — популяризировать ведение здорового образа жизни.

Как рассказали в администрации городского округа, жители Шатуры и Рошаля прошагали необходимую для поддержания здоровья норму шагов в день.

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Марафоны прошли в городских парках. Участники акции охотно делились друг с другом прекрасным настроением, ведь ходьба — это самый доступный и не требующий серьезных усилий способ всегда держать себя в тонусе.

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