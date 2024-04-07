07 апреля 2024, 15:56
Жители Шатуры присоединились к Всероссийской акции «10000 шагов к жизни»
Жители городского округа Шатура приняли участие во Всероссийской акции «10000 шагов к жизни». Главная цель стартов — популяризировать ведение здорового образа жизни.
Как рассказали в администрации городского округа, жители Шатуры и Рошаля прошагали необходимую для поддержания здоровья норму шагов в день.
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Марафоны прошли в городских парках. Участники акции охотно делились друг с другом прекрасным настроением, ведь ходьба — это самый доступный и не требующий серьезных усилий способ всегда держать себя в тонусе.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.
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Шатура
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