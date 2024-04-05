Общество 05 апреля 2024, 11:45 Профессор Вэнь-Цзюй Хан: нестабильный график работы в молодости обернется проблемами в старшем возрасте

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Люди, которые в молодости имели ненормированный график работы, к 50 годам с более высокой вероятностью будут испытывать проблемы со здоровьем. Об этом свидетельствуют результаты исследования профессора Серебряной школы социальной работы Нью-Йоркского университета Вэнь-Цзюй Хана, сообщил PLOS ONE.

Так, сотрудники с нестабильным распорядком дня тратят меньше времени на сон. Кроме того, у них снижены физические и когнитивные функции. Среди последствий в старшем возрасте — депрессия и различные заболевания, добавил «Ридус».