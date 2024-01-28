28 января 2024, 17:40
Медики выяснили, какой вид рака не требует лечения
Conversation: рак простаты низкого риска обычно не требует лечения
Определенный вид рака зачастую не нуждается в лечении. Терапия может принести больше вреда, чем пользы, сообщило издание The Conversation со ссылкой на медицинскую статистику в США.
Речь идет о раке простаты низкого риска. При таком диагнозе лечение приводило к эректильной дисфункции и недержанию мочи. На сегодняшний день 40% пациентов выбирают активное наблюдение, включающее регулярные анализы и медосмотры. Терапию назначают, если болезнь прогрессирует.
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Согласно статистике, сам скрининг при раке простаты низкого риска приводит к гипердиагностике. На наличие заболевания указывает высокий уровень простатспецифического антигена (ПСА) в крови. Однако этот показатель может повышаться по другим причинам. Неверный диагноз заставляет пациентов проходить лечение, которые им не требуется, что сказывается на качестве жизни.
В США ранее предложили переименовать рак предстательной железы низкого риска, так как такой диагноз пугает пациентов. По этой же причине заболевание захотели исключить из списка онкологических недугов.
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