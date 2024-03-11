Здоровье 11 марта 2024, 14:39 Врач Исакова: боль в нижней челюсти может указывать на болезни сердца

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Возникновение нетипичных болевых ощущений в нижней челюсти может сигнализировать о развитии болезней сердца. Об этом рассказала онколог, врач-эксперт медицинской компании СберЗдоровье Суна Исакова в беседе с «Газетой.ru».

По словам специалиста, дискомфорт может возникать из-за передачи болевого импульса по нервным волокнам, «корни» которых едины как для нижней челюсти, так и для сердца. Боль в челюсти обычно появляется на фоне физической нагрузки.

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Исакова отметила, что почти 10% пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями чувствуют зубную боль, но связывают это с невритом тройничного нерва.