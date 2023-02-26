Спецоперация 26 февраля 2023, 20:09 Украина громко анонсирует наступление, чтобы получить побольше подачек от Запада. Но «партнеры» ненадежны Военный историк Кнутов: ВСУ анонсируют наступление, чтобы добиться новой помощи Запада РИА «Новости»

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Украина анонсировала наступление ВСУ — вероятно, оно состоится уже в марте. Российская сторона в основном не планирует, а действует, потихоньку продвигаясь вперед. И все же есть ощущение затишья перед бурей. «360» разобрался, что происходит.

Реальные успехи и громкие заявления

На днях командующий Объединенными силами украинской армии Сергей Наев анонсировал наступление ВСУ, правда, не назвал сроков. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов рссказал радио «КП», что попытки могут начаться ближе к концу марта, когда в ВСУ «наловят достаточное количество людей, которых смогут кинуть в топку».

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Рогов заметил, что теперь для участия в боях на Украине призывают даже больных людей. А про подростков, женщин и зрелых украинцев на фронте сообщалось уже не раз. Очевидно, что свежая кровь им действительно нужна, и неважно чья. Украинские власти не раз продемонстрировали, что не заботятся о своем народе и им, по сути, плевать на количество жертв. Но о России такого не скажешь.

РИА «Новости»

«Мы потихонечку наступаем, выдавливаем противника. Бои идут в Артемовске, Угледаре, Марьинке. Практика выдавливания позволяет спасти солдатские жизни, поэтому нет таких масштабных кровопролитных боев, связанных с большими потерями», — пояснил «360» военный историк, директор музея войск ПВО в поселке Заря Балашихинского района Юрий Кнутов.

Успехи все же есть. Сегодня стало известно, что ВС России взяли опорный пункт ВСУ на Марьинском направлении, вчера — о том, что российской армии осталось пройти всего пару километров до центра Артемовска. В то же время ВСУ продолжают нести большие потери. Да и попытки наступления на некоторых направлениях в основном заканчиваются крахом. Зачем же Украине в таком случае озвучивать амбициозные планы?

Эти заявления призваны поддержать население в связи с тем, что там ситуация достаточно сложная, связанная с частыми ракетными обстрелами военных предприятий Украины, объектов энергетики, которые работают на снабжение военно-промышленного комплекса Украины, точнее его остатков. Кроме того, это попытка дать сигнал Западу, чтобы он побыстрее поставлял оружие: танки и другую боевую технику, которую обещал, чтобы ВСУ смогли полноценно и быстро организовать свое наступление. Юрий Кнутов военный историк, директор музея войск ПВО в поселке Заря Балашихинского района

Россия об украинских планах знает, поэтому готовится к отражению атак, создает линию обороны. Цель — максимально продвинуться до начала наступления, потом занять оборону, измотать, обескровить противника и потом дальше двигаться вперед, подчеркнул эксперт.

Слова и дела

А вот сделает ли Запад то, о чем молит Украина, — еще вопрос. Сейчас ее главный, пожалуй, поставщик — США. Президент Соединенных Штатов Джо Байден во время визита в Киев на этой неделе сообщил, что американские власти будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Да и из его речи в Польше следовало, что снабжение ВСУ оружием не прекратится. Наверное, это приободрило украинского президента Владимира Зеленского, ведь его европейское турне с целью выпросить у стран истребители пока не возымело желаемых для него результатов. Но вот и США отказали Зеленскому в поставках боевых самолетов.

А еще, оказывается, США и Евросоюз в 2022 году пообещали Украине 64 миллиарда евро военной помощи, а отправили лишь 31 миллиард. Поставки оружия тоже нестабильны.

РИА «Новости»

Что у Штатов, что у Европы главная цель в том, чтобы ослабить и разрушить Россию, а Украина здесь лишь инструмент, и их показная симпатия к Зеленскому в основном фальшива. Поставки оружия тоже нестабильны, хотя постоянно громко анонсируются. А тут еще Байден внезапно предупредил, что контрнаступление Украины будет «сложным временем для всех». И это вместо того, чтобы в очередной раз заявить о безусловной поддержке.

Именно поэтому, по его мнению, перед Украиной поставили задачу добиться максимальных успехов уже весной. Но похоже, и ВСУ, и Запад ждет очередной неприятный сюрприз.