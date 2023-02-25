Спецоперация 25 февраля 2023, 19:08 ВС России осталось пройти меньше двух километров до центра Артемовска Командир ЧВК «Вагнер»: российским бойцам осталось пройти 1740 метров до центра Артемовска РИА «Новости»

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Российские отряды не слишком быстро, но уверенно продвигаются к центру Артемовска — им осталось пройти всего 1740 метров. Об этом РИА «Новости» сообщил командир взвода «Группы Вагнера».

Он добавил, что ВСУ пока обороняются, но «все равно духом падают и начинают отступление». В Артемовске идут ожесточенные бои, констатировал командир. Продвигаться быстро не получается, потому что ВСУ восполняют потери недавно мобилизованными украинцами. Но успехи у ВС России все равно есть.

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Этот факт доказывает и то, что украинское командование велело бойцам подорвать дамбу на севере Артемовска, чтобы только не дать российской армии продвинуться дальше.

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ВСУ теряют много солдат под Артемовском и Угледаром. Ощутимые потери есть и в военной технике, в том числе западной. Украинские военнослужащие даже вынуждены использовать промышленную зону на севере Артемовска для укрытия живой силы и техники.

Военный историк Юрий Кнутов в беседе с «360» предположил, что ВС России освободят город уже в ближайшие пару-тройку недель.