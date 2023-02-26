Спецоперация 26 февраля 2023, 07:42 ВС России взяли опорный пункт ВСУ на Марьинском направлении — СМИ РИА «Новости»: ВС России взяли опорный пункт ВСУ на Марьинском направлении РИА «Новости»

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Вооруженные силы России в результате удачных наступательных действий значительно продвинулись на Марьинском направлении. РИА «Новости» опубликовало видео штурма украинского опорного пункта.

По данным издания, разведгруппа столкнулась с сопротивлением, однако из четырех защитников опорного пункта отбиваться пытался только один, и тот грузинский наемник. Остальные сдались в плен, как только его смертельно ранили, и даже не попытались помочь ему. ВС России продвинулись на Марьинском направлении приблизительно на километр.

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Именно из Марьинки в Донецкой Народной Республике украинские боевики регулярно обстреливают Донецк, поэтому российским войскам так важно взять его под контроль. Город очень хорошо укреплен — фактически за последние годы ВСУ превратили ее в укрепрайон, — но ВС России ведут активное наступление, наносят удары по позициям противника. Российские самоходные гаубицы «Акации» наносят удары по украинской бронетехнике, укреплениям и артиллерии на этом направлении.

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