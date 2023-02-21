Эксклюзив 21 февраля 2023, 14:11 «Украинцам умудряются вспахивать мозги». Зачем США обманывают Зеленского Политолог Мезюхо: Запад использует помощь Украине для коррупционных схем Соцсети

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Украина осталась без помощи, обещанной Соединенными Штатами и Евросоюзом. По данным на конец 2022 года, из 64 миллиардов евро киевский режим получил только 31 миллиард, сообщила Financial Times. Западная поддержка поступает в страну нестабильно и с задержками, и в этом нет ничего удивительного. Ведь европейские и заокеанские партнеры лишь используют Украину для своих целей. Главное — получить прибыль и навредить России, а забота об украинцах в число приоритетов не входит.

Далее — прямая речь собеседников «360».

Политолог Иван Мезюхо

Коррупционерам нужно поживиться

В первую очередь вопрос с финансированием украинской армии и всего украинского государства со стороны Запада связан с коррупционными схемами. Не секрет, что Запад долгое время зарабатывал на украинской теме. У Республиканской партии США есть большие вопросы лично к президенту Джо Байдену и его сыну Хантеру.

Я не исключаю, что в 2022 году эта коррупционная история продолжилась и коррупционеры Запада смогли отмывать собственные средства сквозь различные счета и транзакции по вопросу Украины.

Когда страны Запада говорят, что энное количество танков поступит на Украину, мы же не знаем, сколько из них действительно доедет до Киева. Образно говоря, могут заявить о поставках 100 танков, но приедет только 30, а Украина распишется за 100.

Поэтому речь идет о взаимных коррупционных отношениях киевской власти и Запада. Эта коррупция выгодна всем: и Украине, и Западу.

Танки M1 Abrams. / РИА «Новости»

Байден, на мой взгляд, действительно не верит в победу Зеленского. Но это не мешает Западу заниматься коррупцией по вопросу военной помощи ВСУ. Одно дело не верить в победу Зеленского и на словах говорить, что «Украина переможе» («Украина победит» — прим. ред.). А другое — публично выделять деньги на финансирование украинской армии и из этого финансирования что-то оставлять себе любимому. Одно другому не мешает.

Политолог Петр Коловангин

Украина — часть большого плана

[Перед Западом] стоит двойная задача, Украина — часть этой задачи. Она выступает частью большого проекта по дестабилизации европейского континента и ликвидации славянского мира.

Сперва Украину сподвигли на возрождение нацистской идеологии и политики, далее — на фактический раскол страны: не связанный с внешним миром, исключительно украинский внутренний раскол. Затем сподвигли на дискредитацию конституционных прав части населения, а потом США сподвигли Украину на развязывание боевых действий. Сперва на своей внутренней территории, а теперь уже на агрессию против России.

Но надо же кормить тех, кто сражается, кто проводит агрессивную внутреннюю и внешнюю политику. Все они хотят корма.

Легче обещать, чем реально кормить. Потому что в итоге задача — истребление в этой схватке военного потенциала самой Украины, а также по большей части истребление и уничтожение военного потенциала и армии самой России.

Дирижеры заокеанские — США — разыгрывают свою партитуру. Этот мировой спектакль оформлен давлением на ООН, оформлен давлением на Россию. Десять пакетов, более 15 тысяч санкций — ничего подобного в мире никогда не было. Уникальная ситуация: не только заморозить отношения с величайшей державой мира (Россией), но и санкционным образом ее задушить. Экономически, политически и боевыми действиями.

РИА «Новости»

Украина попалась в ловушку США

Украина спонсируется коллективным Западом, но американцы настолько жадные и циничные, что, посылая украинские полки на смерть, обещая им помощь, они их обманывают.

Это прямой циничный обман. И в эту обманку Украина попалась как в ловушку.

Это продолжение истории с Минскими соглашениями, когда Россию коллективный Запад публично и цинично обманывал, говоря о мире, о демократических завоеваниях мировых, говоря, что нужно поддержать неделимость Украины, и так далее. Циничный обман: за спиной они все эти годы готовились к масштабному сражению против России.

В предыдущих военных кампаниях США были участником боевых действий, там были прямые американские интересы. Поэтому они свою армию оснащали и финансировали военные действия. Здесь же она так называемый закулисный бенефициар. Главный выгодоприобретатель без прямого ущерба и прямого участия как со стороны американской экономики, так и со стороны американской армии. Поэтому можно не финансировать.

Жители Донецка на митинге против несоблюдения Украиной Минских соглашений. / РИА «Новости»

США стравили Россию и Украину не просто так

Сверхзадача, как я понимаю, а я могу ошибаться, — взаимное уничтожение вооруженных потенциалов России и Украины в этой схватке. И США — прямой выгодоприобретатель, инициатор всего этого кошмара, который развязан на европейском континенте. Они же — главный бенефициар, выгодоприобретатель, и они же — мировые кукловоды.

Поэтому пообещать украинцам помощь и ничего не дать — одна из козырных карт, которая кладется на стол в последний момент. И Зеленскому ничего не остается сделать: либо признать себя полным идиотом, который играет не по правилам, либо надуть щеки и изображать обиженного мальчика, которому сказали: «Слабо стараешься. Иди, истреби еще половину своей армии, тогда мы тебе что-нибудь дадим».

Американский конгресс объединил пакет помощи [Украине] с санкционным пакетом (против России — прим. ред.), обещания санкционированы высшим законодательным органом США. Поэтому выполнять обещания с их точки зрения все-таки надо. Но я глубоко уверен, что никто в Америке делать этого не собирается.

Владимир Зеленский и Джо Байден во время встречи в Белом доме. / РИА «Новости»

Они сейчас аккумулируют средства, которые арестовали у нас, и уже провозгласили: сражаемся за деньги России, на деньги России и против России. У них открыты все источники финансирования.

Украинцам умудряются вспахивать мозг, но не давать реальной военной помощи, потому что коррупция в Америке процветает. Коррупционные схемы обогащения высшего военного генералитета и политиков работают как часы. Поэтому какие там остатки с барского стола долетят до Украины — вопрос.