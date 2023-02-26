Спецоперация 26 февраля 2023, 14:24 ВСУ потеряли более 100 военных на Донецком направлении за сутки Минобороны РФ: потери ВСУ на Донецком направлении составили более 100 военных за сутки Сайт президента Украины

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Вооруженные силы России продолжают проведение спецоперации по всем направлениям. На Донецком направлении российская армия уничтожила более ста украинских боевиков за сутки. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

«В результате активных действий подразделений Южной группировки войск, ударов авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем за сутки уничтожено свыше 100 украинских военнослужащих», — говорится в сообщении.

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Кроме этого, ВС России уничтожили три боевые бронированные машины, четыре пикапа, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и гаубицу Д-30 противника.

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Также 68-я егерская бригада ВСУ осталась без склада боеприпасов в районе населенного пункта Разлив ДНР. В районе населенного пункта Часов Яр российские войска уничтожили радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37.

Накануне основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что российские военные освободили поселок Ягодное в ДНР севернее Артемовска.