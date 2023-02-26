26 февраля 2023, 14:24
ВСУ потеряли более 100 военных на Донецком направлении за сутки
Минобороны РФ: потери ВСУ на Донецком направлении составили более 100 военных за сутки
Вооруженные силы России продолжают проведение спецоперации по всем направлениям. На Донецком направлении российская армия уничтожила более ста украинских боевиков за сутки. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
«В результате активных действий подразделений Южной группировки войск, ударов авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем за сутки уничтожено свыше 100 украинских военнослужащих», — говорится в сообщении.
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Кроме этого, ВС России уничтожили три боевые бронированные машины, четыре пикапа, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и гаубицу Д-30 противника.
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Также 68-я егерская бригада ВСУ осталась без склада боеприпасов в районе населенного пункта Разлив ДНР. В районе населенного пункта Часов Яр российские войска уничтожили радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37.
Накануне основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что российские военные освободили поселок Ягодное в ДНР севернее Артемовска.
Минобороны РФ
ДНР
ВСУ
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