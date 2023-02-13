Мир 13 февраля 2023, 08:23 Европейское турне Зеленского связали с его отчаянием Newsweek: турне по Европе показало отчаяние Зеленского сайт президента Украины

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Поездка украинского президента Владимира Зеленского по Европе продемонстрировало все отчаяние политика. К такому выводу в материале для издания Newsweek пришел журналист Брендан Коул.

По его мнению, встречи Зеленского с мировыми лидерами не принесли ему ожидаемого результата.

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«Запад так и не передал Украине запрашиваемые истребители, хотя сам Зеленский ясно намекал на необходимость заручиться поддержкой в поставках этого типа вооружений», — сказано в статье.

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Коул выразил уверенность, что своими просьбами Зеленский показал отчаяние перед угрозой наступления России на фронте.

«Но западные элиты холодно встретили его, поставив под вопрос передачу Украине боевых истребителей», — добавил он.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев сравнил турне Зеленского по европейским странам с цирком шапито.

Ранее британцы высмеяли «крокодиловы слезы» украинского президента во время выступления в Европарламенте.