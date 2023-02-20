Мир 20 февраля 2023, 14:45 «Так долго, как потребуется». Байден — о сроках поддержки Украины со стороны США Байден пообещал, что США будут оказывать Украине помощь, пока она в ней нуждается Сайт президента Украины

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США окажут поддержку Украине так долго, как потребуется. Такое заявление сделал глава Соединенных Штатов Джо Байден. Его процитировало РИА «Новости».

Он сообщил об этом во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским. Она прошла 20 февраля в Киеве.

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«И вот как долго мы хотим быть вместе с вами — так долго, как потребуется», — сообщил Байден.

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Президент США прибыл в Киев 20 февраля. Его визит в столицу Украины заранее не анонсировался. При этом перед первыми сообщениями о прибытии американского лидера в город в Киеве перекрыли центральные улицы. Также сообщалось о скоплении автобусов около посольства США в городе.

Одним из первых о нахождении Байдена в Киеве сообщил журналист издания Bild Юлиан Репке. Затем эту информацию подтвердил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.

В день прибытия Байдена в Киев по всей Украине прозвучала воздушная тревога. Но взрывов не было.