Спецоперация 18 февраля 2024, 19:13 Российские войска освободили Авдеевку. Какое стратегическое значение имеет город? Военный эксперт Дандыкин: Авдеевка откроет путь к освобождению ДНР РИА «Новости»

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Масштабные бои за небольшой промышленный город — Авдеевку — завершились полной победой российских войск. Расположенный недалеко от Донецка населенный пункт с 2014 года превратился в укрепленный район первой линии обороны украинской армии, откуда регулярно вели массированные обстрелы. Его освобождение открыло для российских военных дорогу к административным границам Донецкой Народной Республики. Но легким этот путь не станет.

Бои за Авдеевку

Наступление на Авдеевку российские войска начали еще в октябре, постепенно освобождая находящиеся рядом села и окружая укрепленный промышленный город. В январе стало известно, что стрельба началась на улицах Авдеевки.

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Возможность прорыва обороны и захвата города привела командование ВСУ к ошибочным решениям. В город из резерва направили третью штурмовую бригаду в качестве подкрепления. Но в населенном пункте военные провели меньше недели.

Еще 15 января украинские войска начали выводить из города и окружающих его точек. Командующий группировкой войск «Таврия» генерал Александр Тарнавский заявил, что решение приняли для сохранения личного состава.

Эти слова поставили под сомнения бойцы, которые рассказали о брошенных на позициях раненых.

Спустя два дня Минобороны России заявило о полном освобождении города силами группировки «Центр» под командованием генерал-полковника Андрея Мордвичева.

Официальный сайт президента Украины

Обрушение фронта Украины

Следующим городом для освобождения должен стать Часов Яр — тыловой опорный пункт и база обеспечения ВСУ. Об этом в комментарии «360» заявил военный и политический аналитик Константин Сивков.

Он добавил, что Авдеевка входила в первую полосу стратегической обороны Украины. Прорыв открыл российской армии дорогу для дальнейшего продвижения и обрушения всего фронта ВСУ.

Надо брать Часов Яр — это тыловой опорный пункт, база обеспечения ВСУ, а далее уже Константиновка, Славянск, Краматорск — вторая полоса обороны, куда командование отвело войска. Константин Сивков военный аналитик

Собеседник «360» добавил, что освобождение Авдеевки стало холодным душем для Запада как главного поставщика оружия для украинской армии. Он не исключил, что сейчас страны попытаются нарастить поставки, но сделать это вряд ли смогут.

Путь к освобождению ДНР

Украинские боевики начали строить укрепления в Авдеевке еще в 2014 году. Тогда бои за город вели ополченцы, которых возглавлял первый руководитель ДНР Александр Захарченко. Об этом «360» напомнил военный эксперт и капитан первого ранга Василий Дандыкин.

Он подчеркнул, что после освобождения Авдеевки столь же сильных укрепленных районов на этом участке специальной военной операции практически нет. Исключением может стать Угледар, но его взять под контроль легче.

Освобождается оперативный простор, чтобы идти на другие города — Часов Яр, Дружковку, Константиновку и далее через Краматорск на Славянск. Это открывает дорогу к полному освобождению Донецкой Народной Республики. Василий Дандыкин военный эксперт

Военный эксперт напомнил, что украинцы гордились Авдеевкой как одним из главных укрепленных пунктов, которые никто не мог взять. Но раньше такой же статус был у Артемовска, освобожденного прошлой весной.

Дандыкин отметил, что и в этом случае командование ВСУ сильно ошиблось в своих расчетах и прогнозах. Оно планировало удерживать город до конца лета или года, чтобы спокойно готовиться к новому наступлению, но не рассчитало силы.

РИА «Новости»

Падение духа ВСУ

Дандыкин подчеркнул, что объявление об отступлении главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сделал тогда, когда его бойцы уже перешли к бегству из города.

Заявление президента Украины Владимира Зеленского, который пытался возложить ответственность за сдачу Авдеевки на Запад из-за нехватки помощи, военный эксперт счел циничным.

«ВСУ же находили боеприпасы и дроны для ударов по мирному населению Донецка», — напомнил собеседник «360».

Военный эксперт добавил, что быстрое освобождение Авдеевки произошло за счет мужества и мастерства бойцов и командиров, военных летчиков и артиллеристов, а также штурмовиков, которым пришлось работать в сложных условиях городской застройки.

Упала очередная фортеция бандеровского духа. Они же в агонии стали улицы переименовывать в честь своих «героев» перед нашим взятием города под контроль. Василий Дандыкин

Авдеевка, обратил он внимание, — первая крупная победа российских войск в этом году. Но пока угроза обстрела жителей ДНР сохраняется, поэтому ВСУ нужно отгонять еще дальше и лучше — на всех направлениях.

Легким этот процесс не станет, предупредил Дандыкин. Противостоящий противник настроен к сопротивлению серьезно, что понимают военные. Переломом ситуации станет только массовая сдача в плен потерявших всякую надежду украинских боевиков.