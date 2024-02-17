Мир 17 февраля 2024, 03:36 Командующий ВСУ заявил, что войска уже вышли из Авдеевки Генерал Тарнавский: ВСУ вышли из Авдеевки Официальный сайт президента Украины

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Украинские войска покинули позиции в Авдеевке. Об этом командующий группировкой ВСУ «Таврия» Александр Тарнавский сообщил в Telegram-канале.

«Согласно полученному распоряжению, вышли из Авдеевки на заранее подготовленные позиции», — написал он.

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По словам Тарнавского, из Авдеевки полностью вывели весь личный состав, ВСУ «заняли оборону на определенных рубежах».

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский также заявил о выводе украинских подразделений из города. Он объяснил отход войск заботой о жизнях бойцов ВСУ и необходимостью стабилизировать обстановку.

На фоне крупного поражения боевики ВСУ стали самовольно покидать свои позиции, пытаясь сбежать из Авдеевки, чтобы сберечь свои жизни. Многие украинские командиры не получили приказа от командования об отступлении.

Ранее чиновник Пентагона заявил, что критическая ситуация украинских военных в Авдеевке станет предвестником их новых поражений в будущем.