Мир 16 февраля 2024, 22:31 Появились кадры бегства ВСУ с позиций в Авдеевке Бойцы ВСУ попытались сбежать из Авдеевки под огнем ВС России и попали на видео РИА «Новости»

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Несколько украинских военнослужащих решили покинуть свои позиции под огнем российских военных. Кадры бегства бойцов ВСУ из Авдеевки опубликовала в Telegram-канале корреспондент ВГТРК Ольга Курлаева.

На видео попала стела, рядом с которой ранее фотографировался президент Украины Владимир Зеленский. Дата съемки неизвестна. Накануне на этом месте российские солдаты установили флаг России, также они уже освободили городской парк и поликлинику в Авдеевке.

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Все дороги, ведущие из города, находятся под огневым контролем российских войск. При этом подразделения ВСУ, находящиеся в Авдеевке, не получили приказа от командования об отступлении. Некоторые украинские командиры самовольно выводят свои отряды из города.

Боец Виктор Биляк ранее сообщил, что ВСУ при отступлении с укрепрайона «Зенит» получили приказ командования бросить раненых, которые не могут ходить. Кроме того, они должны сжечь все следы своего присутствия.