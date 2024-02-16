Мир 16 февраля 2024, 20:12 Бойцы ВСУ получили приказ бросить раненых при отступлении под Авдеевкой Боец ВСУ Биляк рассказал о приказе бросить раненых при отходе к Авдеевке РИА «Новости»

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Украинские военные при отступлении с укрепрайона «Зенит» для ухода в Авдеевку получили приказ командования бросить раненых, которые не могут ходить, и сжечь все следы своего присутствия. Об этом на своей странице в социальных сетях написал боец Виктор Биляк.

Он подчеркнул, что критический момент наступил после 14 февраля, когда удерживать позиции уже стало невозможно. Тогда первая десятка бойцов пыталась уйти, но ей пришлось вступить в бой. В результате ночью на точку вернулись только двое. За третьим выжившим отправились днем. В ходе эвакуации военные получили ранения.

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С наступлением новой ночи командование приказало бойцам разделиться на группы и готовиться к очередному отходу. Раненых приказали оставить, объяснив, что за ними приедут эвакуационные машины.

«Группы уходили одна за другой. Километр по полю. Куча слепых котиков, управляемых дроном. Артиллерия и дорога в Авдеевку усеяна трупами», — рассказал Биляк.

По его словам, потеряв большую часть бойцов, командование повело остальные группы в обход.

Во время отступления Биляк стал свидетелем, как командира вызвал по рации один из оставшихся на точке военных, который хотел уточнить срок приезда эвакуаторов.

В ответ командующий приказал бросить «трехсотых» (раненых. — прим. ред.) на месте, а все остальное сжечь.

«Он не знал, что говорит с раненым. Осталось как минимум шесть человек», — закончил свой рассказ Биляк.

Командующий украинской оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александр Тарнавский объяснил отступление с «Зенита» перегруппировкой войск ради сохранения личного состава и улучшения оперативной обстановки. Он добавил, что эту позицию ВСУ успешно удерживали многие месяцы.