Спецоперация 16 февраля 2024, 09:19 ВСУ перебросили резервы на Донецкое направление Офицер Марочко: ВСУ вывели резервы со Сватово-Кременского участка в ДНР

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Командование Вооруженных сил Украины перераспределило резервы. Военнослужащих со Сватово-Кременского участка боевых действий перебросили на Донецкое направление. Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил об этом в своем Telegram-канале.

«Отмечается переброска сил и средств украинских боевиков со Сватовско-Кременского участка на Донецкое направление. В большей степени это резервы, предназначенные для восполнения потерь и ротационных мероприятий», — сказал он.

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По словам офицера, кроме резервистов передислоцировали опытных бойцов из «красной зоны». Андрей Марочко сообщил, что ротацию на линии боевого соприкосновения отложили, а на второй и третьей линиях обороны оставили минимальное количество солдат. Он связал это с тяжелым положением ВСУ в Авдеевке и Часовом Яре.

Российские военнослужащие подняли национальный флаг в Авдеевке. Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби предупредил, что после взятия этого города войска продолжат продвижение в другие населенные пункты.