Зачем США поддерживают Украину. Чем выгодны поставки оружия для ВСУ | 360°

Эксклюзив 09 ноября 2022, 15:23 «Снимают сливки». США уличили в шкурном интересе в украинском конфликте Полковник в отставке Баранец: США целенапрвленно снимают сливки, поставляя оружие для ВСУ Defense.gov

Читать 360tv в

Американское правительство намеренно и расчетливо поставляет оружие на Украину, затягивая конфликт с Россией. У таких действий есть логика: военно-промышленный комплекс США получает тысячи заказов на производство оружия, а следовательно, зарабатывает. Об этом «360» рассказал военный эксперт, полковник в отставке Виктор Баранец.

Реклама

Далее — прямая речь.

Деньги на крови

Согласен с мнением российского посла в США Анатолия Антонова о том, что Вашингтон целенаправленно «снимает сливки» в украинском конфликте, продавая оружие. После начала специальной операции России на Украине американский военно-промышленный комплекс начал бурно процветать, их генералы не нарадуются боевым действиям.

Нужно понимать, что американцы стали передавать Украине свои вооружения. Сначала простые, а потом вся боевая техника усложнялась и усложнялась, становилась дороже и дороже. Забирая технику у своей армии, они восполняли эти потери, делая огромные заказы собственному военному производству. А это гигантская прибыль.

Простой пример: одних только противотанковых ракетных комплексов Javelin США поставили на Украину тысячи. Столько же нужно возместить в собственной армии.

Когда президенту Джо Байдену сообщили, что с таким заказом завод не справится, он все бросил и поехал убеждать их в том, что заказ нужен американской армии

Знаете, если посмотреть на отправленные Украине вооружения, то США не передали только стратегические авианосцы, подводные лодки и самолеты. Вертолеты у ВСУ уже есть — Ми-17 из Афганистана. Отремонтировали и поставили на вооружение украинских войск.

Кровавая «Карусель»

Естественно, армия США не могла бы потерпеть такие потери. Вот они и сделали собственному военному производству заказ еще на два десятка вертолетов.

Боец народной милиции Донецкой народной республики с захваченным у ВСУ американским ПТРК Javelin / РИА «Новости»

Также Штаты наживаются на конфликте по системе «Карусель». Они отдали приказ странам бывшего Варшавского договора, Польше, Болгарии, Румынии, отдать Украине бывшее советское оружие, с которым офицеры ВСУ знакомы.

Эти страны спрашивали, мол, а мы сами останемся без штанов? А им США ответили: все компенсируем, но за ваши деньги. Вот и второй канал пополнения американской казны за счет союзников, передавших оружие на Украину.

Никогда еще, как после Второй мировой, такого пика доходов военно-промышленный комплекс США не достигал.