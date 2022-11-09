Зачем США поддерживают Украину. Чем выгодны поставки оружия для ВСУ | 360°

09 ноября 2022, 15:23
«Снимают сливки». США уличили в шкурном интересе в украинском конфликте
Полковник в отставке Баранец: США целенапрвленно снимают сливки, поставляя оружие для ВСУ
Американское правительство намеренно и расчетливо поставляет оружие на Украину, затягивая конфликт с Россией. У таких действий есть логика: военно-промышленный комплекс США получает тысячи заказов на производство оружия, а следовательно, зарабатывает. Об этом «360» рассказал военный эксперт, полковник в отставке Виктор Баранец.
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Далее — прямая речь.
Деньги на крови
Согласен с мнением российского посла в США Анатолия Антонова о том, что Вашингтон целенаправленно «снимает сливки» в украинском конфликте, продавая оружие. После начала специальной операции России на Украине американский военно-промышленный комплекс начал бурно процветать, их генералы не нарадуются боевым действиям.
Нужно понимать, что американцы стали передавать Украине свои вооружения. Сначала простые, а потом вся боевая техника усложнялась и усложнялась, становилась дороже и дороже. Забирая технику у своей армии, они восполняли эти потери, делая огромные заказы собственному военному производству. А это гигантская прибыль.
Простой пример: одних только противотанковых ракетных комплексов Javelin США поставили на Украину тысячи. Столько же нужно возместить в собственной армии.
Когда президенту Джо Байдену сообщили, что с таким заказом завод не справится, он все бросил и поехал убеждать их в том, что заказ нужен американской армии
Знаете, если посмотреть на отправленные Украине вооружения, то США не передали только стратегические авианосцы, подводные лодки и самолеты. Вертолеты у ВСУ уже есть — Ми-17 из Афганистана. Отремонтировали и поставили на вооружение украинских войск.
Кровавая «Карусель»
Естественно, армия США не могла бы потерпеть такие потери. Вот они и сделали собственному военному производству заказ еще на два десятка вертолетов.
Также Штаты наживаются на конфликте по системе «Карусель». Они отдали приказ странам бывшего Варшавского договора, Польше, Болгарии, Румынии, отдать Украине бывшее советское оружие, с которым офицеры ВСУ знакомы.
Эти страны спрашивали, мол, а мы сами останемся без штанов? А им США ответили: все компенсируем, но за ваши деньги. Вот и второй канал пополнения американской казны за счет союзников, передавших оружие на Украину.
Никогда еще, как после Второй мировой, такого пика доходов военно-промышленный комплекс США не достигал.
Специальная военная операция РФ на Украине
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