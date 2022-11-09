Антонов объяснил, для чего США воюют с Россией руками украинцев | 360°

Власть 09 ноября 2022, 07:30 Антонов объяснил, для чего США воюют с Россией руками украинцев Посол Антонов: США пытаются заработать за счет массовой продажи военной продукции РИА «Новости»

Читать 360tv в

Соединенные Штаты заинтересованы в том, что конфликт на Украине продолжался, ведь так они могут и дальше продавать вооружение. Такое мнение в беседе с РИА «Новости» высказал посол РФ в США Анатолий Антонов.

«Белому дому не уйти от ответственности за затягивание конфликта и гибель невинных людей. Однако США продолжают с маниакальным упорством придерживаться тактики войны на истощение. Изматывание всех — украинцев, россиян, европейцев. А также рядовых американцев», — заявил Антонов.

Реклама

Он перечислил причины, по которым Штаты придерживают такое линии поведения. Речь, в частности, идет об экономических интересах. По его словам, США хотят «снять сливки» за счет поставок вооружения и сжиженного природного газа (СПГ).

Реклама

После начала российской спецоперации на Украине, Запад ввел новые пакеты антироссийских санкций и нарастил поставки оружия и техники на Украину. Россия не раз говорила о том, что военная помощь киевскому режиму лишь затягивает конфликт.